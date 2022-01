4x historische plaatsen in het noorden van Tenerife

Dat ‘zon, zee, strand’ prima samengaat met historie, bewijst Tenerife wel. Na een dagje luieren is er toch niets fijner dan de omgeving verkennen en wat cultuur te snuiven? Het noorden van Tenerife heeft tal van interessante plekken om de geschiedenis in te duiken. We tippen 4 historische plaatsen waar je heerlijk door de oude straten kunt struinen, op zoek naar de mooiste verhalen.

Icod de Los Vinos

Parque del Drago Icod de los Vinos

Het stadje is ontstaan in de 16e eeuw en was een van de eerste steden op Tenerife. In de omliggende valleien werden onder andere bananen en druiven verbouwd, wat ervoor zorgde dat de economie opbloeide. Zoals de naam van het stadje al doet vermoeden, produceert het stadje haar eigen wijnen die in heel Tenerife bekend staan om de rijkelijke smaak. Je proeft ze in een van de bodega’s. Wie door het historische centrum van Icod de Los Vinos loopt, waant zich terug in de tijd. Tijdens een wandeling door de geplaveide straten en kleine pleintjes en fonteinen kom je erachter dat het historische centrum goed bewaard is gebleven. Het artistieke en historische erfgoed van Icod de Los Vinos wordt door bezoekers zeer gewaardeerd. Een van de hoogtepunten die bezoekers aan het stadje niet mogen missen, is ‘Dracaena Drage’, de drakenbloedboom die in 1917 een Nationaal Monument werd. Het verhaal gaat dat de boom meer dan 3000 jaar oud is, hoewel recente schattingen eerder op 800 tot 1000 jaar uitkomen.

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz heeft van alles te bieden, in de stad kun je lange wandelingen langs de kust maken en de mogelijkheden om te winkelen of eten zijn eindeloos. Het prachtige oude stadscentrum is in 1985 uitgeroepen tot historisch erfgoed en bevat meer dan 140 beschermde gebouwen. Vanaf het centrale plein Plaza del Charco kun je de ontdekkingstocht beginnen langs de gebouwen Casa de la Aduana of Casa Miranda. Bezoek ook het voormalige zeemanskwartier La Ranilla. In deze wijk vind je de voormalige huisjes van vissers en hun familie. Behalve de historie, staat de wijk bekend om kunst, schilderachtige architectuur en de ruime keuze in restaurants en winkels.

La Laguna

San Cristóbal de La Laguna is een bruisende studentenstad met de oudste universiteit van de Canarische Eilanden. Het centrum is autovrij, dus je kunt hier ongestoord rondstruinen langs de winkels, cafés en straatmuzikanten. La Laguna staat op de Werelderfgoedlijst als de eerste niet-versterkte Spaanse koloniale stad. Het stedenbouwkundig ontwerp ervan heeft model gestaan voor veel koloniale steden in Amerika (Havana, Lima, Cartagena, etc.). Bijna het hele stratenplan uit de 15e eeuw is intact gebleven en in bijna elke straat zie je de meest prachtige gebouwen. Loop zeker even langs het oude Casa de los Capitanes (Kapiteinshuis, incl. binnenplaats), waar zich ook het toeristenbureau bevindt. Ook het Historisch en Antropologisch Museum ‘The Lercaro House’ is een bezoek waard.

Santa Cruz

Santa Cruz ontstond in 1494 als een kleine vissershaven, nu is het de bruisende hoofdstad van Tenerife. Het is een moderne stad, maar gelukkig heeft het haar historische charme niet verloren. Het oude centrum barst – naast de vele winkels en restaurants – van de karakteristieke gebouwen. De kerk Iglesia de la Concepción is bijvoorbeeld één van de architectonische overblijfselen van het historische Santa Cruz. De 18e-eeuwse toren is een herkenbaar symbool. Voor wie geïnteresseerd is in de vroegere bewoners van het eiland, is een bezoek aan MUNA, het Natuur en Archeologisch museum, een niet te missen activiteit. Hier ontdek je namelijk meer over de natuurlijke rijkdom van de Canarische eilanden en de Guanchen, het inheemse volk dat hier woonde voor de komst van Europese veroveraars. Ga ook naar het ronde kasteel van San Juan Bautista (Castillo Negro). Nog elk jaar wordt hier op 25 juli de slag van 1797 nagespeeld. De Britse admiraal Nelson probeerde toen zonder succes het eiland te veroveren. Een mooie afsluiter van een dag Santa Cruz is een voorstelling of concert in Teatro Guimerá, het oudste theater van de Canarische Eilanden.