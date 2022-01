Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin opent op 10 februari haar deuren

Europa’s eerste Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin opent op donderdag 10 februari haar deuren in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam, aan de rand van Den Haag. Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin is een plek waar kinderen zich helemaal kunnen onderdompelen in de wereld van de populaire animatieserie ‘Peppa Pig’. Gezinnen worden uitgenodigd om samen met Peppa en haar vrienden te spelen in de direct herkenbare locaties uit de animatieserie zoals de boomhut van Peppa Pig, het fort van George, de trein van Opa Pig, de supermarkt van Mejuffrouw Konijn en uiteraard zijn er (virtuele) modderpoelen om in te springen. Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin is op maandag geopend van 11:00 – 18:00 en van dinsdag t/m zondag van 10:00 – 18:00. Elke dag start het laatste tijdslot om 16:00 uur.

Een moment waar Peppa-fans lang op hebben gewacht

Jonge kinderen kunnen hun hart ophalen in de meer dan 12 gethematiseerde speelzones bij Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin. De binnenspeeltuin is 1500 m² en biedt ongeveer twee uur speelplezier voor kinderen van 1 tot 8 jaar. Attractiemanager Vincent Pronk is verheugd om de openingsdatum bekend te kunnen maken: “Wat ben ik blij dat we eindelijk de deuren van Europa’s eerste Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin mogen openen. Dit is een moment waar heel veel Peppa-fans op hebben gewacht en ik nodig hen dan ook allemaal uit om vanaf 10 februari te komen spelen. Vergeet niet de gele regenlaarzen en een grote dosis energie mee te nemen om de beleving helemaal compleet te maken.”

Openingstijden binnenspeeltuin:

Maandag: 11:00 -18:00 uur (laatste tijdslot start 16:00 uur)

Dinsdag tot zondag: 10:00 – 18:00 uur (laatste tijdslot start 16:00 uur)

Openingstijden winkel:

Maandag: 11:00 – 20:00 uur

Dinsdag tot zaterdag: 10:00 – 20:00 uur

Zondag: 10:00 – 18:00 uur

Coronamaatregelen

Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin houdt rekening met de geldende coronarichtlijnen van het RIVM: de veiligheid en gezondheid van aanwezigen en medewerkers staat voorop. Zo is er desinfectie aanwezig en moeten volwassenen te allen tijde afstand van elkaar bewaren. Daarnaast is het vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen wanneer men zich verplaatst en wordt er bij de ingang gevraagd om een coronatoegangsbewijs.

Tickets voor Peppa Pig World of Play binnenspeeltuin zijn nu te koop en er dient vooraf online gereserveerd te worden via: www.peppapigworldofplay.com/leidschendam

Foto Ronald Speijer