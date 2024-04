Absolut Vodka & Sprite ready-to-drink

Laatst geüpdatet op april 11, 2024 by Redactie

Coca-Cola in Nederland kondigt de introductie van Absolut Vodka & Sprite aan in Nederland. De nieuwe vooraf gemixte cocktail is verkrijgbaar als 250ml ‘Ready-To-Drink’ (RTD) in Nederland. Hiermee brengen Coca-Cola en Pernod Ricard twee iconische merken samen die wereldwijd een bekendheid hebben opgebouwd.



Het ontwerp combineert de iconische flesvorm van Absolut Vodka in het midden en een levendige kleurovergang, die de perfecte mix van Absolut’s soepele karakter met de verfrissende citroen-limoensmaak van Sprite weerspiegelt. In voorgemixte vorm willen de twee merken de perfecte smaakervaring bieden op een manier die handig en draagbaar is.



James Davies, Senior Director, Alcohol Ready to Drink bij The Coca-Cola Company, merkt op: “Onze consumenten staan centraal in alles wat we doen, en het is belangrijk dat we hen een breed scala aan drankjes bieden die passen bij verschillende smaken en gelegenheden. Het nieuwe aanbod is een combinatie van de vertrouwde premium smaak van Absolut Vodka met de iconische en kenmerkende citroen-limoensmaak van Sprite, waardoor onze volwassen consumenten een verfrissende smakelijke en betrouwbare drinkervaring krijgen.”



Francesco Ottaviano, Global RTD Portfolio Director bij Pernod Ricard, voegt toe: “Hoewel Absolut Vodka en Sprite al lange tijd samen over de hele wereld worden genoten, verenigen we nu twee krachtige merken in een uniek kant-en-klaar product om te drinken. We zijn verheugd om dit exclusieve premium aanbod te presenteren in een handige en draagbare vorm aan onze Europese consumenten.”



Debasree Dasgupta, VP Global Marketing, Absolut Vodka, vervolgt: “Absolut en Sprite zijn een dynamische fusie van twee iconische merken, een samenwerking die grenzen overschrijdt en voldoet aan de steeds veranderende wensen van de consument van vandaag en nieuwe consumptiegelegenheden. Deze unieke samenwerking is niet alleen een drankje, het is een viering van Absolut’s overtuiging dat we allemaal Born to Mix zijn.”

Verkrijgbaarheid

Absolut Vodka & Sprite is vanaf nu verkrijgbaar in 250 ml blikverpakking in diverse (online) supermarkten, bioscopen, festivals en andere locaties. De blikjes zullen duidelijke symbolen bevatten met het oog op een verantwoorde consumptie, zoals dat het drankje alleen mag worden genoten door consumenten vanaf de wettelijke drinkleeftijd van 18+. De wereldwijde benchmark voor alcoholvolume (ABV) is 5% en dat is ook voor Nederland het alcoholvolume.