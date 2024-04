Recept: Ajvar – Pittige pasta uit de Balkan

Ajvar, ook wel Aivar genoemd, is een kruidenpasta gemaakt van paprika en aubergine die in de keuken van veel landen in Zuidoost-Europa wordt gebruikt. De rode puree smaakt heerlijk als pittige dip of spread en verfijnt sauzen, groenten en diverse rijstgerechten. Er zijn veel verschillende recepten, afhankelijk van het land, de regio en de familietraditie. Vroeger bestond de pasta alleen uit rode peper, terwijl er tegenwoordig meestal ook aubergine in zit.

Bereiding Ajvar

De bereiding is eenvoudig en ideaal voor het verwerken van overrijpe groenten. Eerst worden rode paprika’s of puntpaprika’s ontpit en bestrijkt met olie. Rooster in de oven op 200 graden Celsius gedurende ongeveer twintig minuten, tot het vel bubbelt en gemakkelijk kan worden verwijderd. Ook de aubergine wordt op deze manier bereid en gevild.



Snijd nu de uien en knoflook fijn en bak ze in een beetje olie. Voeg wat tomatenpuree en chilipepers toe en blus af met appelciderazijn. Laat zachtjes sudderen met de groenten tot ze uiteenvallen en er een romige puree ontstaat. Als je geen stukjes wilt, kun je het mengsel fijn pureren. Breng op smaak met zout, peper en een snufje suiker en giet het in schone, kleine potjes met schroefdop. In de koelkast is de kruidenpasta twee weken houdbaar. Voor een langere houdbaarheid wordt de puree in de potten in een waterbad ingekookt of in porties ingevroren.

Serveren

In Balkanlanden zoals Kroatië en Servië wordt ajvar traditioneel geserveerd met djuvecrijst en gegrilde gerechten zoals vleesspiesjes en cevapcici. De pittige pasta kan vele andere gerechten verfijnen, zoals soepen, sauzen, pasta’s en groenteroerbakgerechten. Het kan worden gebruikt als marinade voor gegrild vlees en groenten en als pittige topping voor pizza en tarte flambée. Voor een heerlijke dip voor hapjes wordt de puree gemengd met een beetje yoghurt of kwark. Als je niet veel tijd hebt, kun je Ajvar kant-en-klaar kopen in goed gesorteerde supermarkten, Turkse winkels of online.