De Algarve bekroond tot beste strandbestemming ter wereld

Laatst geüpdatet op november 25, 2024 by Redactie

De Algarve heeft tijdens de World Tourism Awards (WTA) 2024 wederom internationale erkenning gekregen door de prestigieuze titel ‘Beste Strandbestemming ter Wereld’ te winnen. Dit is de derde keer dat de regio deze felbegeerde prijs in ontvangst mag nemen. De prijsuitreiking vond dit jaar plaats op het Portugese eiland Madeira, waar de Algarve opnieuw werd geroemd om haar adembenemende kustlijn, heldere wateren en gevarieerde stranden.



In de categorie Beste Strandbestemming ter Wereld nam de Algarve het op tegen andere gerenommeerde kustbestemmingen, waaronder Maldiven, Galapagos Eilanden (Ecuador), Maui (Hawaï) en Zanzibar (Tanzania). Ondanks de zware concurrentie wist de Algarve wederom de harten van de jury en het publiek te veroveren dankzij haar unieke mix van natuurlijke schoonheid, toegankelijkheid en diverse activiteiten.

Een breed palet aan ervaringen

Naast haar schoonheid en ontspanningsmogelijkheden staat de Algarve ook bekend als een paradijs voor watersportliefhebbers en avonturiers. Het hele jaar door trekt de regio bezoekers die op zoek zijn naar actie, of dat nu op het water of langs de kust is.

Praia dos Estudantes

Topactiviteiten bij de stranden van de Algarve

Van rustige recreatie tot adrenalinevolle uitdagingen, de Algarve biedt activiteiten die passen bij elke reiziger:

Kajakken en stand-up paddleboarden: Verken de indrukwekkende kliffen en verborgen grotten van stranden zoals Praia da Marinha en Benagil. De beroemde Benagil-grot is een must-see voor avonturiers.

Surfen: Vooral de westkust, met stranden zoals Arrifana en Amado, biedt wereldberoemde surfspots met perfecte golven voor beginners en gevorderden.

Snorkelen en duiken: Ontdek een onderwaterwereld vol kleurrijke vissen en scheepswrakken, bijvoorbeeld bij de duiklocaties van de Ocean Revival Park.

Boottochten en dolfijnspotten: Vanuit kustplaatsen zoals Lagos, Albufeira, Olhão, Faro and Portimão vertrekken dagelijks tours die bezoekers meenemen naar de open zee om dolfijnen in hun natuurlijke habitat te bewonderen.

Praia dos Arrifes

Een perfecte mix van ontspanning en avontuur

Wat de Algarve onderscheidt, is de perfecte balans tussen rust en actie. Terwijl sommige reizigers genieten van de zon op de gouden stranden, kiezen anderen voor een actieve dag vol sportieve uitdagingen. Deze veelzijdigheid maakt de Algarve een bestemming die voldoet aan de wensen van elk type reiziger.



Credits: Algarve Tourism Bureau