Awkward Moment’s Day: deze dateblunders wil jij voorkomen

De zoektocht naar liefde gaat niet altijd over rozen. Hoe vaak we ook dromen van een perfecte date, in de praktijk voeren zenuwen vaak de boventoon. Je date bij de verkeerde naam noemen, een glaasje teveel drinken, te weinig gespreksstof of juist te veel informatie delen: awkward dates horen erbij. Ter ere van Awkward Moments Day (18 maart) deelt datingservice Lexa daarom de leukste dateblunders van single Nederland die jij wellicht wil voorkomen. Waar sommige momenten voer zijn voor een lachwekkende anekdote, zijn andere regelrechte afknappers. We zetten ze voor je op een rij.

Lees ook: 9 dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je met de juiste man date

Wel eens op date gegaan met je shirt achterstevoren aan of je date per ongeluk bij de verkeerde naam genoemd? Je bent niet alleen. Zo geeft 1 op de 5 singles aan wel eens een blunder te hebben meegemaakt op een date. Een Nederlandse single bekent wel eens de slappe lach te hebben gekregen tijdens een date, waardoor het overkwam alsof diens date ronduit werd uitgelachen. Een andere respondent deelt: “Het was een hele ongemakkelijke date, we hadden gewoon geen klik en te weinig gespreksstof. Vervolgens struikel ik en val ik zo in zijn armen.” En ook al probeer je de boel zelf blunder-vrij te houden, de ander kan natuurlijk ook gewoon een blunder begaan…

Liefde gaat door de maag

Een romantisch diner voor twee – zowel uit als thuis – wordt vaak gezien als sleutel tot date-succes. Maar welke rol speelt het gekozen menu hierin? Gerechten die niet op een charmante manier gegeten kunnen worden (denk aan eten met handen of onvermijdelijk knoeien), kunnen volgens Nederlandse singles tot zowel onsmakelijke of hilarische momenten leiden. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Zo vertelt een Nederlandse single dat de spanning tijdens een thuisdate zo hoog opliep, dat ze tijdens het koken flauwviel. Klinkt als een date om nooit te vergeten.

Going Dutch

Iets wat tijdens een homemade diner wel kan worden vermeden, is een awkward moment tijdens het afrekenen. Tegenwoordig is het heus niet meer de norm dat de man betaald, maar wat als jij of de ander je portemonnee vergeten bent? Of erger, als de ander na vijf minuten op date al een Tikkie stuurt – ja echt – of zelfs actief de discussie aangaat over wie er gaat betalen. En dan hebben we het niet over het schattige heen en weer geneuzel omdat beide partijen de kosten graag voor eigen rekening nemen.

De wandeldate

Tijdens de lockdown zijn wandeldates populairder geworden dan ooit tevoren. Maar een wandeling die eindigt met één voet in de hondenpoep of waarbij je struikelt of uitglijdt, staat niet op de lijst van ‘ideale date-verhalen’. Wat voor sommigen wel als ideaal klinkt, is een wandeldate waarbij de viervoeter van je date jullie vergezeld. Naast meer gezelligheid zorgt deze “derde datingpartner” ook voor extra gespreksstof. Wel één tip: zorg dat je de hond van je date niet (bijna) laat weglopen.

Lees ook: 10 fouten die single vrouwen beloven nooit meer te maken

Date-missers

Een blunder of awkward moment kan gebeuren, maar je kunt het ook zo bont maken dat een vervolgdate er niet meer in zit. Nederlandse singles vinden het namelijk echt een date-misser als hun date veel te laat aankomt bij het afspraakje (80%). Eenmaal een date gepland, haakt 63% af als de date meerdere keren wordt verplaatst. Moed indrinken? Doe dat maar niet. 8 op de 10 singles knapt hierop af, en met name bij vrouwen leidt dit tot een negatieve indruk (91% tegenover 68%). De grootste misser komt daarentegen pas tijdens de date bovendrijven: 85% van de singles bestempeld uit de hoogte of populair doen als grootste no-go.