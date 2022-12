‘Break-in’ news: dit zijn jouw beveiligingstips voor de feestdagen dit jaar

Laatst geüpdatet op december 15, 2022 by Redactie

De dagen worden korter, de feestdagen staan voor de deur en de agenda’s zijn volgepland met kerstdiners en dagtripjes. Het is de tijd dat het onder de boom vol ligt met net gekochte cadeaus, maar hoe kun jij ervoor zorgen dat je deze – en al je andere eigendommen – met een gerust gevoel achterlaat wanneer je er niet bent? Volgens ex-inbreker, Evert Jansen, kost het maximaal zeven minuten om in en uit een huis te sluipen. Thuisbeveilingsbedrijf Ring geeft samen met Evert de top tips om jouw huis veilig achter te laten tijdens de feestdagen.

Een kijkje ‘inside’

Feestdagen staan erom bekend dat het aantal gevallen van inbraak stijgt*.“Voor inbrekers is de decembermaand een periode waarvan je weet dat mensen veel weg zijn en er dure spullen in huis worden gehaald, dit maakt de slagingskans groter” geeft Evert Jansen aan.



Natuurlijk is Evert inmiddels niet meer degene die je spullen komt halen, maar heeft hij wel jarenlang kennis opgedaan op het gebied van inbraak. Inmiddels zet hij zijn kennis in om inbraken te helpen voorkomen en ervoor te zorgen dat je tijdens de feestdagen je huis met een gerust gevoel achterlaat: “De eerste gedachte is vaak ‘dat overkomt mij toch niet’, wat resulteert in matig tot slechte beveiliging van je huis. Veel mensen denken weg te komen met enkel het op slot doen van de voordeur en laten hun klapramen aan de achterkant van het huis, volledig open.”

Wie, wat, waar, wanneer?

Volgens Evert zijn veel voorkomende tijdstippen waarop inbrekers rondlopen, als het net donker begint te worden. “Wanneer mensen uit werk komen maar nog onderweg zijn naar huis. Zodra het begint te schemeren ging ik lopen en de rijtjeswoningen één voor één af. In slechts zeven minuten kan ik door het hele huis zijn en weer weg, zonder dat iemand het doorheeft” vertelt Evert.

Inbreken anno 2022

Er zijn inmiddels heel wat ontwikkelingen op het gebied van inbraakpreventie voor in en rondom je huis. “Onderdelen als lichtsensoren, alarmsystemen en videodeurbellen werken echt. Het schrikt af! Voor inbrekers die geen dure materialen bij zich hebben, werken een camera of een lichtsensor erg goed. Als ik een videodeurbel bij de voordeur zag, was ik weg. Zelfde geldt voor lichtsensoren die aangaan wanneer je langsloopt. Dit vergroot de kans dat je gezien wordt, en zorgt ervoor dat je liever dat huis overslaat.” zegt Jansen.



“Zelfs eenvoudige maatregelen helpen om het huis te beschermen, niet alleen tijdens de wintermaanden, maar het hele jaar door. Er zijn gemakkelijke manieren om je huis te beveiligen, zoals deuren en ramen op slot doen en waardevolle spullen uit het zicht houden. Om nog een stap verder te gaan, is slimme beveiliging een geweldige optie die geen professionele installatie vereist, en die je gemoedsrust kan geven, of je nu thuis bent of niet”, voegt Dave Ward toe, Ring’s Managing Director voor Europa en internationaal.



Maar wat kan je doen om inbraakproof de feestdagen door te komen en met een gerust gevoel het huis achter te laten? Evert en Ring delen vier tips:

1. Sluit ramen en deuren écht goed af

Het lijkt een ‘open deur’, maar als je ramen hebt met sloten, doe de ramen ook echt op slot. Laat ramen niet open en denk ook niet ‘ik ben maar 5 minuten weg, dus het is niet nodig’. Om te voorkomen dat ladders of schoppen worden gebruikt als’ inbreektools’, kun je ervoor zorgen dat ook de schuur of buitenopslagruimte op slot is.

2. Maak van je huis geen etalage

Je ziet steeds vaker dat mensen hun eigendommen openlijk laten slingeren of veel dure spullen in het zicht zetten. Een manier om dit te voorkomen, kan zijn om de gordijnen dicht te doen of je spullen in de gaten te houden door middel van een indoor camera. Op die manier kun je een oogje in het zeil houden via je smartphone.

3. Als je iets hoort, maak lawaai!

Ben je thuis en hoor je iets, maak geluid! Vaak blijven mensen heel stil boven liggen, wanneer ze beneden iets horen. Maar zodra je lawaai maakt, zijn volgens Evert inbrekers als de wervelwind de deur weer uit. Een manier om veel geluid te maken kan zijn door de huistelefoon te bellen of door middel van het installeren van een alarmsysteem. Deze komen tegenwoordig in DIY-varianten, die gemakkelijk zelf te installeren zijn. Ook kun je deze uitbreiden met een handige sirene of noodknop.

4. Verlicht donkere hoeken

Overweeg energiezuinige lampen, welke werken op een timer om overdag op gezette tijden aan te doen, of wanneer het begint te schemeren. En het gaat niet alleen om het verlichten van de binnenkant van je huis. Zorg ook voor voldoende verlichting aan de buitenkant van je woning. Zo heb je lampen die ’s nachts automatisch aangaan, gekoppeld zijn aan bewegingssensoren of via een app op je smartphone bediend kunnen worden. Ook camera’s die zijn uitgerust met bewegingsgevoelige, ingebouwde schijnwerpers, zijn handig in het donkere seizoen. Ze geven een duidelijke boodschap af dat jouw huis geen gemakkelijk doelwit is.