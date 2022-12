Eén op drie Nederlandse singles ervaart ongemak bij solo aanschuiven familiekerstdiner

Laatst geüpdatet op december 15, 2022 by Redactie

We naderen de feestdagen, de twinkelende kerstlichtjes brengen een magische sfeer en de romantiek is dan vaak niet ver te zoeken. Echter zorgt deze tijd van het jaar ook voor een groot dilemma, want neem je een date al mee naar de familie met kerst? En is daten tijdens de feestdagen nu een goed moment of juist niet? Uit onderzoek van datingservice Lexa blijkt dat één derde van singles daten tijdens de kerstdagen best nog ingewikkeld vindt.



Single of niet, we herkennen dit scenario bijna allemaal wel; je schuift aan bij het kerstdiner met familie en wacht op de onvermijdelijke vraag van dat ene familielid “heb je al een relatie?”. Dit geeft het kerstdiner voor sommige singles toch net een zwaardere lading. Voor de eerste keer sinds tijden of voor het zoveelste jaar op rij alleen aanschuiven bij het kerstdiner kan een bepaalde druk geven. Uit onderzoek van Lexa blijkt dat één derde van de Nederlandse singles het best moeilijk vindt om geen partner te hebben tijdens de feestdagen (31%).

Daten met kerst? Ho, Ho, No

Al die nieuwsgierigheid en druk van familieleden zorgt ervoor dat datend Nederland Kerstavond, 1e- en 2e kerstdag niet bovenaan de lijst van ideale datemomenten hebben staan. Bijna één derde van de singles slaan de kerstdagen liever helemaal over als gaat om daten (32%). Mocht er dan toch een date plaatsvinden op een van deze dagen, dan zou meer dan de helft van de singles gaan voor een gezellige winterwandeling (55,8%). Niet gek ook, want wandelen is actief en ontspannen, er is geen datingdruk, gespreksonderwerpen worden je onderweg aangereikt en je hoeft elkaar niet constant in de ogen te kijken. Ideaal toch? De overige top drie meest gekozen dates zijn:

Naar de kerstmarkt gaan (36,5%)

Een romantische kerstfilm kijken of naar de bioscoop gaan (36%)

Samen gezellig koken en dineren (35,7%)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Na het kerstdiner waarbij de single status weer overduidelijk werd, gaat datend Nederland in januari traditiegetrouw weer op zoek naar een potentiële partner. Niet voor niets staan de zondagen in januari te boek als de drukste dagen op datingapps. Januari is voor veel singles hét moment om daten (weer) op te pakken; een nieuw jaar, nieuwe inzichten en voornemens. Ofwel: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

(Non)Alcoholisch proostmoment

Bij de feestdagen of tijdens een date proosten velen met een goed glas wijn, een feestelijke cocktail of een glaasje bubbels. Maar alcohol wordt ook met regelmaat ingezet om de vlotte babbel te activeren. Eén derde van de singles geeft namelijk aan alcohol te drinken om de date-zenuwen te bedaren. Hetzelfde percentage vindt het ongezellig als een date geen alcohol besteld. Een alcoholisch proostmoment is echter niet voor iedereen een must want niet alleen liefde, maar ook alcohol maakt blind ;). Bijna één op de vier Nederlandse singles drinkt bewust geen alcohol tijdens een date. Wel zo fijn als je precies weet hoe iemand is in nuchtere toestand!