Geïrriteerde lippen in de winter: oorzaken, behandeling, risico’s

Laatst geüpdatet op december 15, 2022 by Redactie

De winter is behoorlijk vermoeiend voor onze huid – vooral de gevoelige gezichtshuid wordt vaak onbeschermd blootgesteld aan wind, vocht en kou. Afwisselend met droge verwarmingslucht lijdt het gezicht en de lippen worden ook droog, gebarsten, strak en kunnen ontstoken raken.



Doordat de huid van de lippen geen talg of zweetklieren bevat, maar slechts een dunne hoornlaag heeft, wordt het natuurlijke vochtgehalte sneller verstoord. De huid rond de mond is ook meer vatbaar voor uitdroging en ruwheid. Invloeden van buitenaf zoals koude, droge lucht of wind kunnen de uitdroging vergroten en ervoor zorgen dat de huid in dit gebied ruw, trekkerig en jeukend wordt. Wanneer de lippen droog aanvoelen, wordt de tong vaak onbewust over de lippen gehaald om ze te bevochtigen met speeksel. Dit verlicht de symptomen op korte termijn. Als het speeksel dan in de lucht verdampt, droogt de huid op den duur verder uit. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: de lippen worden in een reflex steeds weer gelikt. De symptomen kunnen dan herhaaldelijk terugkeren of zelfs blijvend voorkomen.

In extreme gevallen kan het leiden tot zogenaamde rhagades; kleine scheurtjes in de huid van de mondhoeken. Dit is niet alleen een cosmetisch maar ook een medisch probleem: de huidbarrière is beschadigd tot in de dermis, de huidscheurtjes zijn pijnlijk en kunnen verbranden bij contact met irriterend voedsel (vooral zuur of zout). Rhagades moet snel worden behandeld – om de symptomen te verlichten, maar ook om secundaire infecties met schimmels, bacteriën of virussen te voorkomen.



De huid rond de mond is een gevoelig gebied. Het moet zo droog mogelijk worden gehouden. De focus ligt op het stoppen van de dwangmatige gewoonte van reflexief likken. Verder zijn de bescherming en verzorging van de aangetaste huid belangrijk. Terwijl lipverzorgingssticks voornamelijk worden gebruikt om de lippenhuid te beschermen, kan een crème of lippenbalsem met ingrediënten die wondgenezing bevorderen de regeneratie ondersteunen.