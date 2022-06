Waarom een sterke huidbarrière belangrijk is

De huidbarrière is de natuurlijke beschermende laag van onze huid. Het is de beste voorwaarde voor een gezonde, langdurig gladde en jeugdige huid. Daarom moet een echt goed gezichtsverzorgingsproduct in de eerste plaats ingrediënten bevatten die vergelijkbaar zijn met de structuur van de natuurlijke huidbarrière.

Waar is de huidbarrière van gemaakt?

De huidbarrière is het buitenste deel van de huid (epidermis) waarin voortdurend nieuwe huidcellen worden gevormd. Tijdens hun ontwikkeling migreren de huidcellen van de onderste basale laag (stratum basale) naar boven in de hoornlaag (stratum corneum), waar ze hun celkern verliezen en de huidbarrière vormen als “dode cellen”. De hoorncellen (corneocyten) zijn omgeven door huideigen vetten (lipiden). De lipiden bestaan ​​uit ceramiden, fosfatodylcholine, squaleen, cholesterol en vrije vetzuren. De huidbarrière is als een bakstenen muur (de hoorncellen) bij elkaar gehouden met mortel (de huideigen lipiden).

Wat is de rol van de huidbarrière?

Huideigen immuunbescherming

De huidbarrière vermindert de gevoeligheid van de huid, het voorkomt dat micro-organismen zoals ongewenste bacteriën, virussen of schimmels van buitenaf de huid binnendringen als schadelijke omgevingsfactoren en het verstoren van de gezonde huidflora, het zogenaamde microbioom. Een sterke barrièrelaag beschermt de huid tegen kou, wind, droge verwarmingslucht, UV-straling, vuil en stofdeeltjes die roodheid, jeuk, onzuiverheden of inflammatoire huidaandoeningen kunnen veroorzaken.

Verbeterde vochtretentie

Een beschadigde of verzwakte huidbarrière versnelt de verdamping van vocht door de huid. Het resultaat is voortijdige verslapping en rimpels van de huid. De huidbarrière vermindert het waterverlies door de huid (TEWL = transepidermaal waterverlies). Het is essentieel voor het vermogen van de huid om vocht te binden en op te slaan. Als effectieve anti-verouderingsstrategie vertraagt ​​een sterke huidbarrière het verouderingsproces van de huidcellen. De huid blijft langdurig gezond en behoudt zijn jeugdige uitstraling.

Hoe versterkt de zuurmantel de huidbarrière?

De hoorncellen als buitenste laag van de opperhuid worden versterkt door een andere extra bescherming: de zuurmantel. De zuurmantel maakt deel uit van de huidbarrière. Het bestaat uit talg (talg), zweet en uitwerpselen van de hoorncellen. Deze licht vette hydro-lipidenfilm heeft de taak om voor een licht zuur milieu op het huidoppervlak te zorgen. De pH-waarde van onze huid ligt idealiter – afhankelijk van de lichaamsregio – tussen ca. 4,7 tot 5,5.

De licht zure omgeving zorgt voor een gezonde kolonisatie van het huidoppervlak met de gewenste bacteriën, virussen en schimmels. Als gezonde huidflora vormen ze het microbioom, een deken dat over onze huid ligt, deze beschermt tegen het binnendringen van ongewenste microben en de huid in balans houdt.

Conclusie

Om de huid alles te geven wat ze echt nodig heeft, moet een hoogwaardige en gezonde gezichtscrème gebaseerd zijn op de huideigen beschermlaag, de huidbarrière.

Als je kiest voor huididentieke natuurlijke cosmetica zonder onnodige toevoegingen zoals gewone emulgatoren, alcohol of geurstoffen, merk je al snel een aanzienlijke verbetering van je huidconditie en kun je je verheugen op een stevigere, zachte en gezonde huid.