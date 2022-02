Chinees nieuwjaar: do’s en don’ts voor een voorspoedig nieuwjaar

Chinees Nieuwjaar begint op 1 februari 2022. In China en veel andere landen in Oost- en Zuidoost-Azië is het nieuwjaarsfeest een van de belangrijkste feestdagen van het jaar en wordt het bepaald door de Chinese maankalender. Nieuwjaarsdag valt meestal op een nieuwe maan tussen 21 januari en 21 februari. De eerste dag van het 16-daagse festival wordt traditioneel doorgebracht met familie in China en Hong Kong. Het jaar van de tijger begint op 1 februari 2022 met diepgewortelde rituelen die geluk en voorspoed zouden brengen. De tijger wordt beschouwd als gedurfd, energiek, competitief en sterk. Het is het derde van de Chinese sterrenbeelden en volgt het onvoorspelbare jaar van de Os. Om hun geluk in het Jaar van de Tijger te maximaliseren, volgen veel Hong Kongers de do’s en don’ts voor een voorspoedig nieuwjaar.

Geen boeken en schoenen – maar veel frisse wind

Om het geluk niet in de weg te staan, moeten een paar dingen in acht worden genomen: Bewaar geen gebroken voorwerpen! Vervang beschadigde borden door nieuwe of bewaar ze in ieder geval uit het zicht. Hetzelfde geldt voor scherpe voorwerpen, omdat deze als pech worden beschouwd. Sommige inwoners van Hong Kong vermijden zelfs knipbeurten tijdens de feestdagen.

En terwijl nieuwe ‘boeken’ in westerse landen vaak op de lijst van goede voornemens voor het nieuwe jaar staan, is het woord in het oosten een homoniem voor ‘verliezen’. Hetzelfde geldt voor “schoenen”, omdat de Kantonese uitspraak van het woord lijkt op een zuchtend geluid. Voor een succesvolle start is het beter om nieuwe boeken en schoenen in te slaan – voordat het nieuwe jaar begint.

“Ruim je act op” – ruim je leven op! Het Chinese Nieuwjaar is de perfecte gelegenheid om het oude op te ruimen en het nieuwe binnen te halen – timing is ook hier belangrijk. Volgens bijgeloof moet het gebeuren voor het Chinese Nieuwjaar. Anders wordt alle geluk weggevaagd! Wie daarna de ramen openzet, zegt met een traditioneel gebruik het oude jaar vaarwel en verwelkomt het nieuwe met een frisse wind!

De gelukskleur rood

De kleur rood wordt in de Chinese cultuur als geluk beschouwd. De Nian, een mythisch dier dat volgens de legende de dorpen elke maanverlichte avond terroriseerde, zou bang zijn geweest voor deze kleur. Sindsdien zijn veel rode versieringen zoals lantaarns, fai chun en vuurwerk gebruikt om het wezen op Chinees Nieuwjaar te verdrijven.

Een bijzonder populaire traditie is het rode gelukspakket. Voor de vakantie wisselen veel mensen oude bankbiljetten in voor nieuwe om ze in de zogenaamde Lai See – in rode pakjes – te stoppen. Lai see wordt traditioneel gegeven aan familie, vrienden, kinderen en werknemers om geluk, vreugde en fortuin te brengen aan degenen die jonger zijn dan jijzelf.

Mandarijnen en kumquats glanzen meer oranje dan rood, maar ze worden in de Chinese geschiedenis als echte geluksbrengers beschouwd. De gezonde, ronde citrusvruchten symboliseren welvaart en rijkdom, dus het Chinese Nieuwjaar is een goede tijd van het jaar om in te slaan.