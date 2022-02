HBO Max vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland

HBO Max, het premium streamingplatform van WarnerMedia, wordt op 8 maart 2022 gelanceerd in nog eens 15 Europese landen, zo is vandaag bevestigd. Naast Nederland, is het streamingplatform ook te zien in: Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië. HBO Max zal later dit jaar uitbreiden naar nog eens zes Europese landen, waaronder Griekenland en Turkije.

HBO Max brengt voor het eerst nieuwe en iconische series en films van Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network en Max Originals op één plek samen, inclusief Warner Bros films slechts 45 dagen na hun bioscooprelease. De beste Warner Bros films die beschikbaar zullen zijn, zijn onder meer The Matrix Resurrections, Dune, King Richard, The Suicide Squad en Tom en Jerry.

Nieuwe Max Originals zijn Station Eleven, Peacemaker, Raised by Wolves seizoen 2 en Sex Lives of College Girls. Europese Max Originals die naar het platform komen zijn onder andere Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, Ruxx, The Thaw, The Informant en Garcia! Er is entertainment zonder script met Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island en Selena + Chef. Inhoud voor kinderen omvat Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons en Cocomelon.

HBO Max zal beschikbaar zijn op toonaangevende apparaten en platforms, waaronder smart-tv’s (Samsung, LG en Android TV™), via streaming-apparaten (Apple TV 4K en Google Chromecast™), gameconsoles (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One en Xbox Series X|S), mobiel en tablets (iPhone, iPad, iPod touch en Android™), en online op http://www.hbomax.com. HBO Max zal ook beschikbaar zijn via geselecteerde tv-distributiepartners. Klanten kunnen betalen via grote providers (VISA, Mastercard en PayPal) en via in-app aankoop (Apple App Store, Google Play Store en via Samsung Checkout).

Functies omvatten personalisatie met maximaal vijf kijkersprofielen, drie gelijktijdige streams, geen limiet op geregistreerde apparaten per abonnement, 5.1 surround sound, Dolby Atmos en geselecteerde titels beschikbaar in 4K. Ga voor meer informatie over HBO Max naar: http://www.hbomax.com.