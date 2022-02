Een kijkje in de wereld van groepsmasturbatie

Heb je ooit de uitdrukking gehoord, er is kracht in cijfers? In de wereld van seks zou je verbaasd zijn hoe goed dit gezegde past. Groepsmasturbatie is misschien niet een concept dat bij veel mensen bekend is, maar het kan je helpen een hoger niveau van seksuele verbinding te bereiken dat verschilt van de energie op een gebruikelijk seksfeestje. In deze blog vind je alles wat je nodig hebt om te beslissen of groepsmasturbatie iets voor jou is en om te bepalen of je klaar bent om je favoriete seksspeeltje in te pakken en te pronken voor een dwalend oog.

Waarom zou je groepsmasturbatie willen proberen?

1. Om je seksleven op te fleuren

Als je een willekeurig persoon vraagt ​​naar hun meest opwindende seksuele ervaring, is het onwaarschijnlijk dat groepsmasturbatie het haalt. Een triootje misschien, maar jezelf plezieren voor een groep vreemden is een praktijk die nog steeds vrij ongehoord is. Dus als je iedereen voor wilt zijn en iets unieks wilt proberen, is groepsmasturbatie de juiste keuze. Het kan zelfs een beter idee zijn als je een relatie hebt – je krijgt de kans om andere mensen in je seksleven te betrekken zonder de grenzen van je partner te overschrijden. Plus, vreemden zien masturberen op een paar centimeter afstand kan zowel vleiend zijn als een enorme opwinding die zich zal vertalen in meer verlangen in je slaapkamer. Niets verhoogt het libido meer dan te weten dat je andere mensen nat maakt. We hebben comfort in seks nodig, maar we moeten ook onze seksuele horizon verbreden, en wanneer dit met veiligheid en toestemming wordt gedaan, is groepsmasturbatie een van de vele antwoorden om dit te doen.

2. Om je seksualiteit te ontdekken

Tegenwoordig zijn er zoveel soorten seksuele geaardheden dat je je misschien meer verward dan gevalideerd voelt. De oplossing is nieuwe dingen proberen en hopen dat er uiteindelijk iets zal klikken. Groepsmasturbatie kan een geweldige manier zijn om meer over je seksualiteit te leren, omdat je niet verplicht bent om interactie met iemand te hebben. Als je besluit een feest bij te wonen en je je niet op je plaats voelt, hoef je alleen maar je ogen te sluiten en je fantasie het werk te laten doen. Of je kunt gewoon naar andere mensen kijken en zien wat je van de omgeving vindt. Misschien realiseer je je dat je je eigenlijk aangetrokken voelt tot een ander geslacht of helemaal omgekeerd! Een masturbatie-evenement stelt je ook in staat om de wateren te testen voordat je je aan een triootje bindt. Als een van de partners niet zeker weet of ze er klaar voor zijn om hecht en persoonlijk te worden met het andere geslacht, kan deelname aan groepsmasturbatie hen helpen die beslissing te nemen.

3. Minder kans op soa

Bij V for Vibes prediken we empowerment door veilige seks. De enige (en saaie) manier om jezelf volledig te beschermen tegen soa’s is onthouding, en je moet altijd bescherming gebruiken als je een nieuwe partner hebt, maar het kan geen kwaad om extra voorzichtig te zijn en jezelf op afstand te houden. Met groepsmasturbatie kun je seks met andere mensen ervaren zonder lichaamsvloeistoffen uit te wisselen. Vergeet niet om je eigen vibrator mee te nemen.

4. Het is een manier om seks met het andere geslacht te ervaren zonder oordeel

Omdat masturbatie niet altijd wordt gezien als ‘volledige’ seks, vinden veel mensen het acceptabeler om masturbatiefeesten bij te wonen dan swingersclubs om hun homoseksuele reis te beginnen. Als je je seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen, maar nog niet het label wilt krijgen, kan een masturbatiefeestje een goed begin zijn.

Verschillende soorten groepsmasturbatie en feesten

1. Alleen vrouwen

Bij vrouwelijke groepsmasturbatie kun je je op je gemak voelen met je vulva en nieuwe masturbatietechnieken leren. Het kan een uitstekende gelegenheid zijn om meer over je lichaam te leren en gelijkgestemde mensen te ontmoeten.

2. Alleen mannen

Zelfs als het je fantasie is om omringd te zijn door een menigte naakte mannen, betekent een masturbatiegroep voor alleen mannen dat alleen mannen mogen deelnemen. Tenzij je je eigen feest opzet, is de enige manier om van dat scenario te proeven, deel te nemen aan een gemengd evenement.

3. Gemengd

Een gemengde masturbatiegroep is waarschijnlijk het meest populaire type waar mensen van alle geslachten samenkomen om te masturberen. Er is meestal geen regel over hoe evenwichtig de aantallen moeten zijn, maar organisatoren proberen ervoor te zorgen dat vrouwen niet significant in de minderheid zijn. De enige verwachting die je zou moeten hebben, is plezier hebben.

4. Feesten georganiseerd in seksclubs

Ook al zijn deze veel zeldzamer dan swingers of kink nights, ze gebeuren wel. Dit is het soort feest waar je naar moet streven als je een beginner bent, omdat ze meer veiligheid en strengere regels bieden.

5. Privefeesten

Op privéfeesten kun je evenementen met een masturbatiethema verwachten met meer ontspannen regels. Maar tenzij je iemand kent die er een organiseert, is het onwaarschijnlijk dat je een uitnodiging krijgt.

Wat voor soort mensen gaan naar masturbatiefeesten?

Net als bij elke andere seksbijeenkomst, kun je allerlei soorten mensen verwachten op masturbatiefeesten – jong en oud, met verschillende oriëntaties en uit verschillende lagen van de bevolking. Veel mensen gaan alleen omdat feesten een geweldige gelegenheid bieden om te socializen en andere masturbatieliefhebbers te ontmoeten. Anderen willen misschien hun exhibitionistische en voyeuristische kant verkennen of proberen de passie in de slaapkamer terug te brengen.

Wat je motivatie ook is, je zult niet de vreemde eend in de bijt zijn. Je kunt een gastvrije community verwachten waar je goed in past.

Dingen om te overwegen voordat je groepsmasturbatie probeert

Ook al heb je misschien al eerder groepsseks geprobeerd, groepsmasturbatie is een heel ander verhaal. Dit is wat je moet overwegen voordat je jezelf in het diepe gooit.

1. Ben je comfortabel met je lichaam?

Heb je ooit geprobeerd te masturberen voor de spiegel? De kans is groot dat je dat niet hebt gedaan omdat het idee je een zelfbewust gevoel geeft. Het ding over groepsmasturbatie is dat het misschien een opstapje naar een orgie lijkt, maar in werkelijkheid veel intiemer kan zijn, vooral als je je nog niet op je gemak voelt met je lichaam. Ook al ben je niet degene die in de schijnwerpers staat, je moet ervan uitgaan dat mensen zullen staren, en je kunt je blootgesteld voelen. De volgende keer dat je masturbeert, doe het dan voor de spiegel en eigen het je toe. Het zal je helpen je mentaal beter voorbereid en ontspannen te voelen – een van de doelen van het bijwonen van een masturbatiefeest is tenslotte om klaar te komen.

2. Hoewel groepsfeesten strikte regels hebben, kunnen sommige mensen deze te negeren

Het is duidelijk dat deze personen sneller het feest moeten verlaten dan dat ze ‘groepsmasturbatie’ kunnen zeggen, maar je moet bereid zijn assertief te zijn, vooral als je als alleenstaande vrouw naar een gemengd feestje gaat. Als iemand dichter bij je probeert te komen dan waar jij je prettig bij voelt, aarzel dan niet om hem of haar te melden bij een van de medewerkers.

3. Kun je je aan de regels houden?

Het idee om met je partner naar een masturbatiefeestje te gaan en uiteindelijk seks te hebben in de badkamer kan heel opwindend zijn, maar een van de belangrijkste regels is om andere mensen te respecteren. Alleen omdat je samen met je partner aanwezig bent, wil dat nog niet zeggen dat je bent vrijgesteld van de regels. Evenzo, hoewel wederzijdse groepsmasturbatie is toegestaan, moeten alle betrokkenen er eerst mee instemmen.

4. Zorg ervoor dat dit is wat je wilt en dat het niet alleen het idee van je partner is

Als je partner erop staat om naar een masturbatiefeestje te gaan en je geeft toe omdat je weet dat er geen aanraking bij komt kijken, moet je er misschien nog eens over nadenken. Je partner zal naar andere mensen kijken, waardoor je je ongemakkelijk of zelfs gekwetst kunt voelen. Zorg ervoor dat je alle voorwaarden, zowel voor als tegen, in overweging neemt voordat je je aan het idee verbindt.