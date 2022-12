Dit moet je weten over het leasen van een auto

Laatst geüpdatet op december 14, 2022 by Redactie

Je moet het leasen van een auto zien als het leasen van iets anders, al lijkt het ook op het huren van een woning. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je een huis huurt, je moet dan maandelijks een vast bedrag betalen aan de verhuurder. Na afloop van je overeenkomst keert de woning terug naar de verhuurder. Dit is ook het geval als je een leasecontract afsluit voor een auto. Je moet dan bovendien overeenkomen met de leasemaatschappij hoeveel kilometers je jaarlijks zult rijden in de vierwieler. Wil je meer weten over het leasen van een auto? Lees snel verder!



Over het algemeen sluit je een leasecontract voor een auto af bij een financieringsmaatschappij, al kun je de auto ook van de fabrikant zelf leasen. In het verleden moest je hiervoor altijd naar de autodealer, mar tegenwoordig kun je een leaseovereenkomst eenvoudig online afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld op www.privateleaseused.nl, wat een site is voor het leasen van een occasion. Je krijgt hierbij over het algemeen direct duidelijk te zien welk bedrag je maandelijks over moet maken. Wat dit tarief precies is, hangt af van het merk en model. Ook het aantal kilometers en de looptijd van het contract heeft hier invloed op.



Bij een leasecontract zul je nooit de eigenaar worden van de auto. De gloednieuwe auto’s dalen snel in waarde. Het voertuig is daarom natuurlijk veel minder waard wanneer je hem teruggeeft nadat de overeenkomst afgelopen is. Vaak kiezen de leasemaatschappijen ervoor om de auto te verkopen nadat het ingeleverd is. Echter kan het ook dat de occasion dan opnieuw als lease aangeboden wordt, bijvoorbeeld op de site van Private lease used. Zo is het dus mogelijk om tweedehandsauto’s te leasen in Nederland, wat over het algemeen een stuk goedkoper is dan het leasen van een gloednieuw model.



Als je de eigenaar van een auto bent, heb je altijd te maken met afschrijvingen. Daarom kun je zeggen dat een vierwieler nooit een goede investering is. Bij het kopen van een wagen kun je het echter wel weer verkopen voor een lager bedrag dan je het gekocht hebt. Dit is echter bij leasing anders, je weet dan immers dat je aan het einde van het contract niets overhoudt. Je moet daarom zelf bepalen welke optie je beter vindt. Kijk hierbij natuurlijk ook naar de kosten van het leasecontract, dit heeft natuurlijk een grote rol bij het maken van je keuze.