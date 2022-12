Zo zorg je ervoor dat je hond niet ziek wordt deze kerst

Laatst geüpdatet op december 14, 2022 by Redactie

De trend houdt niet op – onbeheerde kersthammen, stukjes chocolade en kerstversieringen belanden te vaak in de maag van honden tijdens de kerstvakantie. Het proeven van de chocoladedoos of een schaal met noten kan ernstige problemen veroorzaken voor honden met symptomen zoals braken en diarree. Ze kunnen ook kauwen op snoeren of kerstversieringen die vast komen te zitten in de darmen en dan hebben ze een spoedoperatie nodig om ze te verwijderen.



Of kerst nu thuis of onderweg wordt gevierd, houd het kerstbuffet extra in de gaten. Laat het kerstvoer niet onbeheerd achter – pas op voor chocolade, gistdeeg en zoute kerstham, die snel in de maag van de hond verdwijnen. Denk eraan om extra voorzichtig te zijn bij het bezoeken van familieleden en vrienden die niet gewend zijn aan honden, doe een snelle risicobeoordeling voordat je de hond loslaat op het feest. Neem in plaats daarvan wat extra hondensnoepjes mee of het gewone voer van de hond als de kinderen de hond iets lekkers willen geven.

Lees ook: Tips voor een diervriendelijke kerst

Chocola

De theobromine in de chocolade kan schadelijk zijn voor de hond als deze te veel eet. Een hond van 10 kg kan normaal gesproken tot 40 g pure chocolade of ca. 100 g lichte chocolade eten zonder ernstige gevolgen. Maar het moet natuurlijk vermeden worden.

Noten en rozijnen

Glühwein en kerstnoten zien er misschien onschuldig uit, maar rozijnen en druiven bevatten stoffen die honden kunnen vergiftigen. De noten kunnen dit veroorzaken doordat ze vast komen te zitten in de darm en grote problemen veroorzaken die mogelijk een operatie vereisen.

Kerst versiering

Pakketkoorden en glitters zijn leuk om mee te versieren, maar verwijder ze als je klaar bent met uitpakken. Anders bestaat het risico dat het touwtje in de maag terechtkomt en schade aan de darm veroorzaakt die mogelijk moet worden geopereerd. In het ergste geval moet het dier worden geëuthanaseerd als de schade te groot is. Probeer ook de traditionele kerstboomballen te vervangen door onbreekbare varianten of andere versieringen die geen snijwonden kunnen veroorzaken.

Lees ook: Waarom Kerstmis een gevaarlijke tijd kan zijn voor katten

Brandende kaarsen

Kaarsen zijn spannend voor nieuwsgierige huisdieren, maar pas op voor het brandgevaar van omgestoten kaarsen, deze kunnen verbrande poten, staarten en neuzen veroorzaken. Plaats het licht buiten bereik of vervang het door elektrisch licht.