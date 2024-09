Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme

Laatst geüpdatet op september 3, 2024 by Redactie

Estée Lauder introduceert de nieuwe Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Crème, die gebruikmaakt van 40 jaar Night Repair Expertise en 30 jaar collageenonderzoek. De kracht van nachtelijke collageenwerking wordt benut met de baanbrekende CollaNight-8 bounce in slechts vier uur en zorgt voor zichtbare vermindering van lijntjes gedurende de nacht en verzwakt het collageennetwerk van de huid. Estée Lauder Research heeft technologie, deze revolutionaire formule stimuleert de:

• Lijntjes lijken met 15% verminderd in slechts één slaap.

• Bounce boost in slechts 4 uur.

De huid is voller en diep gehydrateerd tot de ochtend en daarna, na verloop van tijd voelt het steviger aan en ziet het er meer gelift uit. Rimpels en halslijnen worden zichtbaar verminderd. Elke toepassing levert een uiterst verwennerij op, aangezien de transformerende tweelaagse textuur van dicht naar gewichtloos in de huid smelt.

NIEUWE REVITALIZING SUPREME+ NIGHT POWER BOUNCE CREME

De buitengewone Bounce Creme twee-laags textuur transformeert op magische wijze van dik in de pot naar gewichtloos op de huid.

• De crème smelt bij contact en glijdt over de huid.

• Een innovatieve, verwennende twee-laags textuur – geïnspireerd op de eigen lipide dubbellagen van de huid – helpt de huidbarrière te herstellen en verhoogt de hydratatie

• De formule trekt snel in, perfect voor gebruik voor het slapengaan.

• Doordrenkt met de exclusieve citrusbloemige geur van Revitalizing Supreme+, met tonen van mandarijn, bergamot, viooltje en sandelhout.

GEBRUIK

Breng ’s ochtends en ’s avonds aan op het hele gezicht en de hals na het serum. Ideaal voor ’s nachts.

Glazen pot en FSC-gecertificeerde doos zijn recyclebaar.

Dermatologisch getest. Niet-acnegeen. Niet-verstoppend voor poriën. Voor alle huidtypes. Geschikt voor de gevoelige huid.

Vrij van parabenen, ftalaten, sulfieten, sulfaten, paraffine, petrolatum, minerale olie, siliconen, synthetische kleuren, triclocarban, triclosan, formaldehyde en donoren, en uitdrogende alcohol.

Beschikbaarheid: NIEUWE REVITALIZING SUPREME+ NIGHT POWER BOUNCE CREME is verkrijgbaar in alle

Estée Lauder verkooppunten vanaf september 2024

Versterk het potentieel van de huid met multi-action moisturizers



Adviesprijs: € 139,00