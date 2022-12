Geen kerstkaart verstuurd, wel ontvangen? 1 op 3 heeft schuldgevoel

Laatst geüpdatet op december 6, 2022 by Redactie

1 op de 3 Nederlanders voelt zich schuldig wanneer ze een kerstkaart ontvangen van iemand die ze zelf geen kaart hebben gestuurd. Bijna 80% van deze ‘schuldigen’ stuurt alsnog een kaartje terug. Dit blijkt uit representatief onderzoek van kaartenwebshop Kaartje2go.

Vooral jongeren sturen meer kerstkaarten

Uit het onafhankelijke onderzoek onder 1.000 respondenten blijkt daarnaast dat 81% van de Nederlanders van plan is om dit jaar kerstkaarten te gaan versturen. Opvallend is dat vooral 18- tot en met 34-jarigen aangeven meer kerstkaarten te gaan versturen dan vorig jaar. 38% van de kerstkaartstuurders zegt dit te doen omdat ze er leuke reacties op krijgen. Ook geeft twee op de vijf aan dat ze een kerstwens sturen om te laten weten dat ze aan diegene denken. De groep die geen kerstkaarten stuurt, zegt er gewoon niet zoveel mee te hebben.

Flevolanders meeste kaarten op de deurmat

De provincie die de meeste kaarten ontvangt? Dat is Flevoland, blijkt uit interne data van Kaartje2go. In Drenthe en Zeeland kleppert de brievenbus daarna het meest voor de binnenkomende kerstgroet. Aan Zuid-Hollanders wordt het minst gedacht rond kerst, want zij ontvangen de minste kerstkaarten. Als het gaat om versturen, dan is Friesland voor het tweede jaar op rij koploper. Friezen versturen namelijk gemiddeld de meeste kerstkaarten per inwoner. De provincies Groningen en Zeeland staan op de tweede en derde plek. Limburgers sturen het minst vaak kerstgroetjes per post.

Verplicht samen aan het kerstdiner

Naast het ontvangen en versturen van kerstkaarten, vindt 43% van de Nederlanders het leuk dat we na twee rustige jaren weer onbeperkt kerstborrels en -diners kunnen geven. Uit de data van Kaartje2go blijkt dan ook dat deze kerst meer gasten worden uitgenodigd. Ten opzichte van vorig jaar, worden er per bestelling gemiddeld de helft meer uitnodigingen voor een kerstborrel of -diner verstuurd.



Toch staan we zeker niet allemaal te springen om kerst weer in grote groepen te vieren. Ruim 40% van de Nederlanders geeft aan het liever klein te vieren. Ook komt naar voren dat niet iedereen de sociale activiteiten rondom kerst waardeert. Bijna 1 op de 3 kerstvierders zegt namelijk dat ze zich verplicht voelen om gezellig te doen.