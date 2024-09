Gezond groen voor een beter binnenklimaat

Laatst geüpdatet op september 13, 2024 by Redactie

Onderzoeken bewijzen dat kamerplanten zuurstof produceren, voor sfeer zorgen, de akoestiek verbeteren en een kalmerende werking hebben. Planten zoals de lepelplant (Spathiphyllum) en Calathea hebben nog iets extra’s want ze filteren schadelijke gassen en helpen zo een gezond binnenklimaat te creëren. Fytagoras Science, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau, heeft recentelijk nieuwe testen gedaan. Die laten zien dat ook de bananenplant (Musa), geldboom (Pachira), Livistona en venushaar (Adiantum) sterk luchtzuiverend zijn. Ze zijn daarom voorzien van het Air So Pure-label.

Meten is weten

Om aan te tonen of het een goede luchtzuiveraar is, wordt de plant in een afgesloten cabine gezet. Vervolgens worden er schadelijke gassen toegevoegd en meten sensoren na 4 uur de luchtkwaliteit. Hoe schoner de lucht, hoe beter de plant de verontreinigingen heeft opgenomen en afgebroken. Alleen planten met een relatief hoge score, worden voorzien van het Air So Pure-label.

Gezondheid

In veel woningen (en kantoren) wordt er in de herfst en winter nauwelijks geventileerd. Daardoor blijven er veel schadelijke gassen in huis rondzweven. Deze luchtverontreiniging komt onder meer van meubels, elektrische apparaten en gordijnen. Tegelijkertijd is er vaak sprake van droge lucht in huis tijdens de donkere dagen. Dan kunnen ogen, keel en neus sneller geïrriteerd raken. Luchtzuiverende kamerplanten breken schadelijke gassen af en verbeteren de relatieve luchtvochtigheid in huis. Hoe meer planten, hoe groter het effect.

Diversiteit

De Air So Pure collectie bestaat uit 21 verschillende kamerplanten in diverse varianten en formaten. Een overzicht van alle luchtzuiveraars met verzorgingstips vind je op www.airsopure.nl.