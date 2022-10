Haal de toerist in Nijmegen naar binnen

Onze prachtige stad Nijmegen is vaak geliefd bij toeristen. Jaarlijks komen duizenden toeristen onze stad bewonderen. Voor de ondernemers in onze stad is dit natuurlijk een grote inkomstenbron. Maar hoe trek je deze toeristen aan en hoe zorg je ervoor dat ze bij jou naar binnenkomen? Deze tips zullen je helpen!

Online reputatie

De meeste toeristen die naar Nijmegen komen doen vooraf al een onderzoek naar de hotspots van de stad. Niet alleen de mooie kerken en straatjes zetten ze op hun lijst. Maar ook de best beoordeelde winkels, restaurants, hotels, etc. Het is daarom enorm belangrijk dat jouw onderneming goed vindbaar is op Google en social media.



Hoe doe je dat? Zorg er allereerst voor dat je reviews goed zijn. Dat is immers het eerste wat de bezoeker ziet. Dit kun je doen door klanten te vragen om een review achter te laten. Uiteraard is het wel belangrijk dat de review positief is, anders werkt het alleen maar tegen je. Reageer altijd op de reviews. Laat zien dat je open staat voor feedback en dankbaar bent.

Social media

Naast een goede review is het belangrijk dat je social media kanalen er verzorgd uit zien. Niet alleen je website moet een professionele uitstraling hebben, ook je Instagram en Facebook moeten er gelikt uit zien wil je de aandacht trekken van de potentiële klant. Zorg ervoor dat je top of mind blijft zodat de toerist meteen aan jouw onderneming moet denken wanneer hij of zij in Nijmegen is. Met een goede huisstijl en boodschap kun je dit realiseren.

Uitstraling

Het eerste wat de toeristen zien wanneer ze door de straten van Nijmegen lopen is de voorkant van je pand. Wanneer jouw pand onderscheidend is van je buren trek je meer klanten aan. Laat bijvoorbeeld dibond bedrukken met jouw logo of naam er op. Ook raamstickers zorgen er voor dat je opvalt bij toeristen. Zo kun je je eigen logo laten drukken bij een drukbedrijf, maar je kunt ook bepaalde kortingen of uitgelichte producten laten bestickeren.

Goede service

Wanneer het je dan gelukt is om toeristen naar binnen te halen is de ervaring enorm belangrijk. Of je onderneming nu een restaurant of een winkel is, klanten hechten veel waarde aan een goede en persoonlijke service. Op deze manier zorg je er niet alleen voor dat de kans op een aankoop groter is, maar klanten gaan ook met een goed gevoel de deur uit.

De cirkel is rond

Wanneer je al deze stappen op de juiste manier hebt uitgevoerd is de cirkel weer rond. Door de fijne service houden klanten een positief gevoel over aan het bezoek. Dit zorgt er weer voor dat ze bijvoorbeeld een goede review achter laten of aan hun vrienden en familie vertellen over de positieve ervaringen met jou en jouw bedrijf. Dit allemaal creëert tevens meer (online) verkeer naar je onderneming. Succes!