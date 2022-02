Hebben huisdieren een positief effect op de gezondheid van je hersenen?

Het bezitten van een huisdier, zoals een hond of kat, vooral gedurende vijf jaar of langer, kan in verband worden gebracht met een langzamere cognitieve achteruitgang bij oudere volwassenen, volgens een voorlopige studie.

“Eerdere studies hebben gesuggereerd dat de band tussen mens en dier gezondheidsvoordelen kan hebben, zoals het verlagen van de bloeddruk en stress”, zei studieauteur Tiffany Braley, MD, MS, van het University of Michigan Medical Center in Ann Arbor en een lid van de American Academy van Neurologie. “Onze resultaten suggereren dat het bezit van huisdieren ook beschermend kan zijn tegen cognitieve achteruitgang.”

Lees ook: Redenen waarom het ultieme geluk van huisdieren komt

De studie keek naar cognitieve gegevens van 1.369 oudere volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar die aan het begin van het onderzoek normale cognitieve vaardigheden hadden. Een totaal van 53% bezat huisdieren en 32% waren eigenaren van huisdieren op lange termijn, gedefinieerd als degenen die vijf jaar of langer huisdieren hadden. Van de deelnemers aan de studie was 88% blank, 7% zwart, 2% Spaans en 3% had een andere etniciteit of een ander ras.

Onderzoekers gebruikten gegevens uit de Health and Retirement Study, een groot onderzoek onder Medicare-begunstigden. In die studie kregen mensen meerdere cognitieve tests. Onderzoekers gebruikten die cognitieve tests om voor elke persoon een samengestelde cognitieve score te ontwikkelen, variërend van nul tot 27. De samengestelde score omvatte algemene tests voor aftrekken, numeriek tellen en woordherinnering. Onderzoekers gebruikten vervolgens de samengestelde cognitieve scores van de deelnemers en schatten de associaties tussen jarenlang huisdierbezit en cognitieve functie.

Gedurende zes jaar namen de cognitieve scores bij eigenaren van gezelschapsdieren langzamer af. Dit verschil was het sterkst bij eigenaren van gezelschapsdieren op de lange termijn. Rekening houdend met andere factoren waarvan bekend is dat ze de cognitieve functie beïnvloeden, toonde het onderzoek aan dat eigenaren van gezelschapsdieren op de lange termijn gemiddeld een cognitieve samengestelde score hadden die 1,2 punten hoger was na zes jaar in vergelijking met eigenaren van niet-huisdieren. De onderzoekers ontdekten ook dat de cognitieve voordelen die samenhangen met langer huisdierbezit sterker waren voor zwarte volwassenen, hoger opgeleide volwassenen en mannen. Braley zegt dat er meer onderzoek nodig is om de mogelijke redenen voor deze associaties verder te onderzoeken.

Lees ook: De voordelen van het bezitten van huisdieren

“Aangezien stress de cognitieve functie negatief kan beïnvloeden, zouden de potentiële stressbufferende effecten van het bezit van huisdieren een plausibele reden kunnen zijn voor onze bevindingen,” zei Braley. “Een gezelschapsdier kan ook de fysieke activiteit verhogen, wat de cognitieve gezondheid ten goede zou kunnen komen. Dat gezegd hebbende, is er meer onderzoek nodig om onze resultaten te bevestigen en onderliggende mechanismen voor deze associatie te identificeren.”

Een beperking van het onderzoek was dat de duur van het huisdierbezit slechts op één tijdstip werd beoordeeld, dus informatie over het lopende huisdierbezit was niet beschikbaar.