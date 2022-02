Vijf insidertips om de Grand Canyon te ontdekken

De iconische Grand Canyon staat op de bucketlist van veel reisliefhebbers. Geen wonder: de 26e president van de Verenigde Staten, Theodore Roosewelt, zei tenslotte dat de Grand Canyon de enige plaats is die elke Amerikaan moet hebben bezocht. Wat dat betreft staat buiten kijf dat mensen van over de hele wereld dit natuurmonument graag met eigen ogen willen zien. We presenteren vijf insidertips voor een vakantie naar de Grand Canyon.

De Grand Canyon Skywalk (Grand Canyon West Rim)

Aan de westelijke rand van de Grand Canyon ligt de Grand Canyon Skywalk. Hier kun je op duizelingwekkende hoogte over het hoefijzervormige platform lopen en door de glazen vloer tot 1.300 meter naar beneden kijken. Het platform steekt meer dan 22 meter uit vanaf een hoog plateau in de kloof. Bezoekers krijgen ter plaatse overschoenen zodat er geen krassen op de glazen vloer komen. De Skywalk is een goede illustratie van hoe enorm en indrukwekkend de Grand Canyon is.

Ontdek de Grand Canyon vanuit vogelperspectief (Grand Canyon National Park South Rim)

In totaal strekt de Grand Canyon zich bijna 450 kilometer uit in Arizona. In dit opzicht is een goede manier om de kloof een beetje te verkennen, deze vanuit een vogelperspectief te ervaren. Het beste van alles is de South Rim van de canyon, ook wel de “Jewel of the Southwest” genoemd vanwege het schilderachtige uitzicht vanaf elk uitkijkpunt. Helikoptervluchten over de beroemdste canyon van Arizona vertrekken vanaf de South Rim zelf of vanuit Phoenix, met prijzen die variëren afhankelijk van de locatie. Afhankelijk van de lengte van de vlucht en de vertreklocatie. Vliegen over de Grand Canyon is in elk jaargetijde een onvergetelijke ervaring, hoewel het gebied in de winter aanzienlijk minder bezoekers ziet en de uitzichten rustiger en serener zijn dan in de zomer. Een andere optie is het ontdekken van de beroemde kloof van bovenaf die vooral gericht is op avonturiers: Met Paragon Skydive kunnen adrenalinefans letterlijk de kloof in duiken op een tandem-skydive. De vluchten vertrekken vanaf de South Rim en brengen passagiers naar meer dan 7.000 meter boven zeeniveau, van waar ze een Dash neer kunnen halen met snelheden tot 220 km/u.

Met de ezel door de Canyon (Grand Canyon South Rim)

Al meer dan 100 jaar hebben canyonbezoekers de mogelijkheid om op de rug van een ezel een route door de Grand Canyon af te leggen. De rondleidingen duren van twee uur tot twee dagen en nemen ruiters mee langs de noord- of zuidkant door de kloof. Een populaire tour vindt plaats op de Bright Angel Trail. Het duurt vijf uur en is inclusief een picknicklunch onderweg. Ondertussen kunnen de deelnemers gewoon de omringende natuur op zich laten werken. De tour eindigt bij de Phantom Ranch met een heerlijk diner voordat je de volgende dag via een andere route terugkeert. Reizigers die weinig tijd hebben, moeten de twee uur durende Canyon Vistas-tours bekijken. Deze beginnen bij het historische Grand Canyon Village en leiden ongeveer vijf mijl langs de East Rim Trail – ook hier is een prachtig uitzicht gegarandeerd.

Over de zwarte hangbrug (Grand Canyon National Park)

Ook bekend als de Kaibab Trail Suspension Bridge, verbindt de Black Suspension Bridge de South Rim met de North Rim in het Grand Canyon National Park. De brug, gebouwd in 1928, is meer dan 126 meter lang en slechts 1,5 meter breed. Voertuigen zijn daarom niet toegestaan ​​op de brug, je kunt deze alleen te voet of op een ezel oversteken. De Black Suspension Bridge is een geweldige manier om hoogtevrees te overwinnen, terwijl je geniet van een prachtig uitzicht op de Grand Canyon dat niet veel mensen te zien krijgen.

Ontdek de North Rim

Terwijl de beroemde South Rim van de Grand Canyon het hele jaar door bezocht kan worden, is het alleen mogelijk om de North Rim te verkennen tussen mei en oktober. Aangezien er op de North Rim minder toeristische voorzieningen zijn dan op de South Rim, wordt dit gedeelte van de Grand Canyon doorgaans als veel leger ervaren. De North Rim is ook ideaal voor verschillende wandelingen, vooral buiten de zomer: de Uncle Jim Trail, de Widforss Trail of de Cliff Springs Trail leiden bijvoorbeeld ook door beboste gebieden van de Grand Canyon en zijn ook geschikt voor occasionele wandelaars. De North Kaibab Trail daarentegen, of de Ken Patrick Trail, duurt tot 12 uur en is ook inspannender. De beste uitkijkpunten vind je overigens bij Point Imperial, het hoogste punt van de North Rim, of bij bijvoorbeeld Cape Royal, waar je kunt genieten van het uitzicht op de Colorado River.