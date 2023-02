Hoe maak je de beste romige vegan warme chocolademelk?

Oh, de vegan warme chocolademelk houdt ons altijd warm en gezellig tijdens de koude wintermaanden. Maar wacht even… veganistisch? Hoe wordt het zo decadent als de goede oude warme chocolademelk waar we allemaal van houden? Nou, het kan! Het kan eigenlijk beter. Laten we dus meer ontdekken over de “gezondere” versie van warme chocolademelk.

Wat is een warme chocolademelk die vegan is?

Oké, elk gerecht (of drankje wat dit betreft) is veganistisch als het plantaardig is. Alle ingrediënten worden afgeleid, geproduceerd en ontwikkeld zonder enige aanraking van dierlijke delen. Zelfs de oorsprong ervan moet wegblijven van alles dat als dierlijke producten wordt beschouwd.



In dit geval onderscheidt de melkcomponent de veganistische chocolademelk van de gebruikelijke en gewone. Omdat de melk afkomstig is van dierlijke bronnen zoals koeien en geiten, moet deze uit andere bronnen komen. Gelukkig zijn er goede alternatieven voor melk. Laten we dus ingaan op de melkopties.

Wat is de beste vegan melk voor warme chocolademelk?

Warme chocolademelk wordt zelfs rijker en romiger met melk. In feite is het nu een van de belangrijkste componenten van de drank. Maar veganisten wendden zich af van de drank omdat melk niet-veganistisch is. Als zodanig wordt zelfs de geringste overweging voor consumptie onmogelijk.

Hier zijn enkele van de beste opties voor niet-zuivelmelk voor je veganistische drank:

Amandelmelk

Nootachtig, romig en zeker lekker! Amandelmelk is een van de favoriete melkopties voor veganisten. Sommigen denken zelfs dat hun drankje nog beter smaakt als amandelmelk de ster van de show is. Maar amandelmelk wordt niet alleen gebruikt voor de warme chocolademelk. Het is veelzijdig omdat het zijn weg vindt als ingrediënt in soepen, stoofschotels en andere sauzen.

Kokosmelk

Dit is niet zo mild als amandelmelk of andere melk afkomstig van noten. Kokosmelk heeft een robuuste en sterke smaak die de drank een andere smaaklaag geeft. Een die helemaal interessant en uniek is. Hoewel dit misschien niet de eerste keuze is als melkcomponent voor je warme chocolademelk, is het het proberen waard.



Kokosmelk wordt meer gebruikt in Aziatische gerechten. Meer dan drinken, vindt het zijn weg als een belangrijk onderdeel van veel gerechten. Maar de meest voorkomende zijn currygerechten. Je bent niet in Azië geweest als je geen van hun kokosmelkgerechten hebt geprobeerd.

Soja melk

Hetzelfde als de amandelmelk, de soja-versie krijgt twee duimen omhoog van veganisten. Of ze voegen deze melk toe aan warme chocolademelk of ze drinken het zoals het is. Deze melk is zo zoet en hartig dat velen het consumeren, zelfs niet-veganisten. Stel je voor hoe je chocoladedrank smaakt met toegevoegde sojamelk. Het wordt zo goed, dat één portie niet genoeg is.



Mensen gaan ook voor sojamelk vanwege de bekende gezondheidsvoordelen. Maar zorg ervoor dat je er niet allergisch voor bent. Hetzelfde geldt voor van noten afgeleide melkbronnen. Allergisch voor noten en soja is een beetje gebruikelijk. Het loont de moeite om dit te controleren voordat je voor dit alternatief voor zuivelmelk kiest.

Havermelk

Gezond en lekker tegelijk. Havermelk is misschien niet zo populair als amandel en soja, maar dat zou het wel moeten zijn. Het biedt een lichte smaak. Deze veganistische melk wint ook aan kracht, aangezien veel merken het al aanbieden. Ga naar het veganistische gedeelte van de supermarkt en je zult zeker veel merken van havermelk vinden.

Hoe maak je vegan chocolademelk?

Nu komt het leuke gedeelte: alles in elkaar zetten! Niets is makkelijker dan je eigen warme chocolademelk te maken. Sterker nog, het is het veganistische type dat het een stuk gezonder maakt dan de gebruikelijke chocoladedrank die we kennen. Hier is het recept:

Ingrediënten

– Ongezoete vanille- of gewone amandelmelk (elke veganistische melk naar keuze) – Ongezoet cacaopoeder – Zuivelvrije halfzoete of donkere chocolade – Ruwe suiker of stevia.

Procedure

Ten eerste, ben je old school of traditioneel? Heb je vervolgens de tijd om je drankje klaar te maken? Stel jezelf deze twee vragen, want je bereidingswijze kan verschillen.



Als je ouderwets bent, wil je het misschien op de klassieke manier doen – door de pan boven het fornuis te gebruiken. Wat moet eerst komen, de droge ingrediënten of het water? Dit is een langlopend debat geweest. Maar om uniform te zijn, laten we eerst het water sudderen voordat we de rest erdoor roeren, oké? Zo weten we zeker dat er geen klontjes ontstaan. Het sudderende water lost de droge ingrediënten beter op. Voeg als laatste stap je vegan melk naar keuze toe.



Nu, als je haast hebt en geen zin hebt in vuile vaat daarna, dan is de magnetron je beste vriend. Hier geldt hetzelfde principe. Verwarm het water en voeg dan eerst de rest van de ingrediënten toe. Zorg ervoor dat je goed roert totdat alle ingrediënten in het water zijn opgenomen. Zet het dan terug in de magnetron.



Controleer het terwijl het binnen aan het opwarmen is. De drank heeft de neiging om over te lopen. Als je dat merkt, zet je de magnetron uit, meng je en zet je hem er weer in. Voeg je veganistische melk toe en doe het in de magnetron. Iets minder dan een minuut zou genoeg moeten zijn om alles bij elkaar te brengen.