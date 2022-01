Hoe vind je de perfecte trouwlocatie? 3 tips!

In Nederland zijn er enorm veel verschillende trouwlocaties te vinden. Alleen bij jou in de buurt al kunnen er tientallen zitten. Daarom kan het ook knap lastig zijn om de juiste locatie te vinden. Dit is immers niet iets om al te licht over te denken. Dit is dé plek waar jullie het ja-woord gaan zeggen. De plek waar de belangrijkste dag in je leven zich gaat afspelen. Dan wil je wel de juiste keuze maken. Maar hoe vind je toch die ene perfecte trouwlocatie als je keus hebt uit meer dan 1500 officiële trouwlocaties in ons land? Hier vind je 3 tips.

1. Ga vroeg kijken

De trouwlocatie is misschien wel het allerbelangrijkste waar je over na moet denken als je gaat trouwen. Daarnaast is het goed om dit zeer vroeg vast te leggen. Zeker gewilde locaties. Een trouwzaal Amsterdam zal bijvoorbeeld veel sneller volgeboekt zijn dan een wat minder gewilde locatie in het noorden van ons land. Weet je wanneer je wilt trouwen? Begin dan gelijk met het bezoeken van meerdere locaties in de buurt. Zorg er tevens voor dat je verschillende bezoekt. Pas wanneer je de verschillen kent, kun je onderzoeken welke het beste bij jou en jullie wensen past.

2. Weet wat je zoekt

Het is niet alleen belangrijk om meerdere trouwlocaties te bezoeken, maar ook om van tevoren duidelijk te hebben waar je naar op zoek bent. Gaat het bijvoorbeeld enkel om een locatie voor het trouwen of wil je hier ook direct een feest geven? Wanneer je hier ook wilt feesten, zal de locatie om hele andere dingen vragen dan wanneer deze enkel voor het geven van het ja-woord wordt gebruikt. Het is dus belangrijk om goed te bepalen hoe de dag eruit gaat zien en waar dit zich allemaal gaat plaatsvinden.

Hierbij speelt het budget natuurlijk ook een belangrijke rol. Een huwelijksdag zal gegarandeerd kosten met zich meebrengen. Hoe hoog deze kosten uiteindelijk zullen zijn, is volkomen afhankelijk van je eigen keuzes. Ga pas op zoek naar een geschikte locatie als je zeker weet wat je hier maximaal aan wilt uitgeven.

3. Thema van het feest

Sommige mensen werken aan een thema voor het feest. Wanneer je bijvoorbeeld dol bent op een klassiek feest, dan zal een mooi kasteel hier een stuk mooier bij passen dan een modern ingerichte locatie. Daarom is het goed om niet alleen te weten wat je wilt en hoe de dag eruit komt te zien, maar ook hoe je jouw droombruiloft straks voor je ziet. Bezoek de locaties en krijg een goed beeld van hoe de plek eruit ziet. Vind je het lastig om te beoordelen hoe de locatie er straks uitziet wanneer je daadwerkelijk gaat trouwen? Vraag dan om foto’s van eerdere bruiloften aan de eigenaar van de locatie. Vaak hebben zij wel een boek liggen om jou te tonen hoe het interieur en de decoraties er op dat moment uit zullen zien.