10 tips voor kinderen om veilig in het water te zijn in de zomer

Een lange, warme zomerdag met kinderen vraagt ​​om een ​​plons en spel in het water. Of het nu gaat om een ​​kinderbadje in de tuin, een dagje strand of een duik in het zwembad op vakantie, afkoelen in het water is heerlijk voor iedereen. Maar bij water komen ook gevaren bij kijken. We hebben hier tien tips voor kinderen om veilig in het water te zijn om ongelukken en verdrinking deze zomer te voorkomen.

Tips voor kinderen om veilig in het water te zijn;

Als je een opblaasbaar voorwerp zoals een paddleboard of boot gebruikt, moeten kinderen altijd goed passende zwemvesten dragen, omdat paddleboards en opblaasbaar materiaal gemakkelijk in zee kunnen waaien of in de stroming terecht kunnen komen.



Peuterbadjes zijn erg leuk, maar kinderen moeten altijd onder toezicht staan, want ze kunnen zelfs in een paar centimeter water verdrinken.



Laat aan het eind van de dag altijd het water uit een peuterbadje lopen en draai het om om ongelukken te voorkomen.



Denk bij het kiezen van zwemkleding voor baby’s of kinderen aan kleuren. Effen blauw en groen kunnen een kind onder water camoufleren, terwijl kleuren aan de andere kant van het spectrum – oranje, rood, felroze, geel – gemakkelijk door een ouder of badmeester kunnen worden opgemerkt.



Baby’s en kleine kinderen krijgen het heel snel koud. Let op de watertemperatuur en zorg dat het comfortabel voor ze is – zwembadwater moet minimaal 30 graden Celsius zijn. En als je baby jonger is dan 12 weken of 12 pond weegt, moet dit 32 graden of hoger zijn.



Lees bij het zwemmen op een strand altijd de borden en zorg ervoor dat je je in een veilig, bewaakt gebied bevindt.



Drijfmiddelen, rubberen ringen, zwembandjes, opblaasbaar speelgoed zijn geen reddingsboeien. Ze kunnen een leuke ervaring zijn, maar houd je ogen altijd op je kind gericht en houd je kind binnen handbereik als je ze gebruikt, want ze kunnen gemakkelijk wegdrijven of je kind zelfs ondersteboven laten vallen.



Begin zo vroeg mogelijk met zwemlessen om watervertrouwen en begrip van hoe je veilig in het water kunt bewegen, op te bouwen. Kinderen die watervertrouwen hebben, raken minder snel in paniek als ze per ongeluk in het water vallen en kunnen zichzelf eerder weer rechtop zetten, drijven en rustig lucht inademen.

Maak een leuke wedstrijd van drijfoefeningen in het zwembad – wie kan het langst op zijn rug drijven? Als iemand – kind of volwassene – onverwachts in water terechtkomt dat te diep is, is drijven op zijn rug de veiligste manier om te blijven drijven en energie te besparen totdat er hulp arriveert.