Kroatië bekroond met schoonste kustwater van Europa!

Laatst geüpdatet op juli 15, 2024 by Redactie

Kroatië is bevestigd als nummer één bestemming voor de schoonste kustwateren in Europa! Volgens het nieuwste rapport van de Europese Commissie (EC) en het Europees Milieuagentschap (EEA) scoort Kroatië de hoogste cijfers voor de kwaliteit van het kustwater. Met prachtige natuurlijke baaien en kristalhelder water is het geen verrassing dat Kroatië deze prestigieuze erkenning ontvangt.

Ongerepte Natuur en Heldere Wateren

Kroatië staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en uitzonderlijke waterkwaliteit. Van het eiland Korčula tot Hvar en Mljet, bezoekers worden uitgenodigd om verder te kijken dan Dubrovnik en te genieten van de heldere wateren van de Adriatische Zee.

Beste Kwaliteit in Europa

Het jaarlijkse rapport van de EEA en de EC analyseert de kwaliteit van het zwemwater in de EU om te bepalen of er risico’s zijn voor zwemmers door de aanwezigheid van virussen of bacteriën. Kroatië scoort bijzonder hoog, met 99,1% van de kustwateren beoordeeld als uitstekend, wat 886 van de 894 locaties omvat. Dit plaatst Kroatië ruim boven het Europese gemiddelde en bevestigt de reputatie van het land als topbestemming voor schoon zwemwater.

Europese Erkenning

De resultaten van dit jaar laten zien dat 89% van de gecontroleerde kustzwemplaatsen in Europa van uitstekende kwaliteit zijn, terwijl slechts 1,5% van de zwemplaatsen als slecht werd beoordeeld. Dit is een mooi signaal voor vakantiegangers die op zoek zijn naar veilige en schone zwemlocaties.

Duurzame Toekomst

Ondanks de uitstekende kwaliteit van de meeste Europese zwemwateren, benadrukken de EC en de EEA de voortdurende uitdagingen van watervervuiling en de noodzaak om de veerkracht van waterbronnen te verbeteren in het licht van klimaatverandering. ‘Hoewel de meeste zwemwateren in Europa bacteriologisch in uitstekende staat verkeren, blijft de vervuiling van oppervlakte- en grondwater significant en kan dit verergeren door klimaatverandering. Het verbeteren van de waterbestendigheid voor mensen en het milieu in de komende jaren zal cruciaal zijn,’ aldus de EC en de EEA.

Ontdek Kroatië

Kroatië biedt een ongeëvenaarde combinatie van natuurlijke schoonheid, historische rijkdom en uitzonderlijke waterkwaliteit. Of bezoekers zeilen langs de kilometerslange kustlijn, de charmante eilanden ontdekt of geniet van de serene baaien, Kroatië is de perfecte bestemming voor een onvergetelijke zomervakantie aan zee. Duik in het paradijs en ervaar zelf waarom Kroatië bekroont is als bestemming met het schoonste kustwater van Europa.

Inspiratie voor een vakantie naar Kroatië

De best bewaarde geheimen van Kroatië

Family fun: De zes leukste familieactiviteiten in Kroatië

Dit zijn dé 10 nationale gerechten van Kroatië

Ontdek de onbekende eilanden van Kroatië

Ervaar fjaka en kom helemaal tot rust in Kroatië

Verken Kroatië op de fiets of te paard

5 redenen voor een bezoek aan de paradijselijke eilanden van Kroatië

Top 5: Stranden in Kroatië

Deze 6 Kroatische mini-eilanden zijn absoluut een bezoekje waard

©CNTB Vjeko Begovic