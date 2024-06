10 van de mooiste kunststeden van Italië

Laatst geüpdatet op juni 3, 2024 by Redactie

De kunststeden van Italië blijven een favoriete bestemming voor reizigers van over de hele wereld. Ze bewaren niet alleen eeuwen aan geschiedenis en kunst, maar zijn ook gemakkelijk bereikbaar dankzij de spoorverbindingen die Trenitalia aanbiedt. Dus wat zijn de tien onmisbare kunststeden? We ontdekken ze samen met True Italian Experience, een hub die reiservaringen biedt die zijn ontworpen om de meest authentieke essentie van Italië vast te leggen.

Verona

Verona staat wereldberoemd als de stad van Romeo en Julia en biedt een romantische sfeer, omlijst door middeleeuwse en renaissance-architectuur. In het Romeinse amfitheater, de Arena, worden nog steeds internationaal gerenommeerde operavoorstellingen gehouden, die muziekfans van over de hele wereld aantrekken.

Milaan

Milaan, de mode- en designhoofdstad, is een dynamische, moderne stad die ook rijk is aan geschiedenis en kunst. De Dom van Milaan, met zijn indrukwekkende gotische torenspitsen, en het ‘Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci, bewaard in het klooster van Santa Maria delle Grazie, zijn slechts enkele van de schatten die deze metropool te bieden heeft.

Pisa

Naast de beroemde scheve toren beschikt Pisa over het buitengewone Piazza dei Miracoli, de thuisbasis van het Baptisterium en de kathedraal, prachtige voorbeelden van romaanse architectuur. Het is ook een levendige universiteitsstad met een geschiedenis die verweven is met wetenschappelijke en culturele vooruitgang.

Napels

Met zijn onvergetelijke waterkant en bruisende sfeer is Napels een schatkamer van kunst, geschiedenis en gastronomie. De stad is een kruispunt van beschavingen die een erfenis aan historische monumenten heeft nagelaten, zoals het Castel dell’Ovo en het Nationaal Archeologisch Museum, dat enkele van ’s werelds belangrijkste collecties oude kunst herbergt.

Venetië

Uniek in de wereld: Venetië staat bekend om zijn pittoreske grachten, gondels en buitengewone architectuur. De Basiliek van San Marco en de Doge’s Palace getuigen van het glorieuze verleden van de Venetiaanse Republiek, terwijl het Lido enige rust biedt met uitzicht op zee.

Florence

Florence, de geboorteplaats van de Renaissance, is een openluchtmuseum met meesterwerken van kunstenaars als Michelangelo, Leonardo en Botticelli. De prachtige kathedraal van Santa Maria del Fiore, met zijn Brunelleschi-koepel, domineert de skyline, terwijl de Galleria degli Uffizi enkele van ’s werelds beroemdste kunstwerken herbergt.

Genua

Genua was ooit een machtige maritieme republiek en bewaart een ongelooflijk erfgoed in zijn doolhof van steegjes. Het historische centrum is een van de grootste van Europa, met als hoogtepunt prachtige renaissancegebouwen langs de ‘Strade Nuove’, een UNESCO-werelderfgoedlocatie.

Siena

Siena is wereldberoemd vanwege zijn ‘Palio’, een paardenrace die wordt gehouden op de Piazza del Campo, het schelpvormige hart van de stad. Deze Toscaanse stad staat bekend om zijn middeleeuwse architectuur, de kathedraal van Santa Maria Assunta en het Palazzo Pubblico, waarin het Museo Civico is gevestigd met kunstwerken uit de 14e en 15e eeuw.

Turijn

Turijn, de elegante hoofdstad van Piemonte, is een mix van barokke architectuur, art nouveau en modernisme. Het is de thuisbasis van het Egyptisch Museum, een van de belangrijkste ter wereld. Het Koninklijk Paleis en de Mole Antonelliana, het symbool van de stad, zijn andere iconische monumenten die het verhaal vertellen van het politieke en culturele belang van Turijn in Italië.

Rome

De hoofdstad van Italië is werkelijk een podium voor levende geschiedenis. Van de oude monumenten zoals het Colosseum en het Pantheon tot de barokke pleinen en de werken in het Vaticaan, Rome biedt een reis door verschillende tijdperken, waardoor het een van de meest fascinerende steden ter wereld is.

Uitgebreide verbindingen met kunststeden per trein

De Italiaanse kunststeden staan ​​niet alleen bekend om hun schoonheid en culturele rijkdom, maar ook omdat ze vaak chaotisch en druk zijn. Met de auto rondreizen is ingewikkeld en het vinden van een parkeerplaats kan een uitdaging zijn. Dit is de reden waarom toeristen er steeds vaker voor kiezen om met het openbaar vervoer te reizen en Italiaanse steden met de trein te bereiken. Dit is een handige en snelle oplossing dankzij het uitgebreide netwerk van verbindingen aangeboden door Trenitalia.

Gemak en duurzaamheid worden ook gecombineerd met betaalbaarheid dankzij verschillende promoties die bedoeld zijn om treinreizen nog toegankelijker te maken: de meest aantrekkelijke aanbiedingen zijn onder meer de Trenitalia-pas voor buitenlandse burgers die Italië willen bezoeken aan boord van Frecce, FrecciaLink, Intercity, Intercity Notte en EuroCity Italia-Svizzera op de binnenlandse routes van Italië, en Italia in Tour, een perfecte optie voor diegenen die verschillende steden in een kort tijdsbestek willen verkennen en 3 of 5 opeenvolgende dagen onbeperkt willen reizen met alle Regionale treinen van Trenitalia.