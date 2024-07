Laatst geüpdatet op juli 30, 2024 by Redactie

Op Malta schijnt bijna het hele jaar door de zon, daardoor is het ook buiten de schoolvakanties een ideale vakantiebestemming voor met kinderen. Het eiland ligt in de Middellandse Zee en is ongeveer net zo groot als Texel, bijkomend voordeel is dat de hotspots relatief dicht bij elkaar liggen. Van fijne zandstranden, een prachtige onderwaterwereld, themaparken tot aan heerlijke ijsjes eten in de kleinste hoofdstad van Europa! We delen 7 x de mooiste stranden van Malta.

Paradise Bay

Vanaf dit ‘paradijselijke’ strand heb je uitzicht op Gozo en Comino! Paradise Bay doet zijn naam eer aan met zijn witte zand en kristalhelder water. Het strand ligt in het noordwesten van Malta, dichtbij de veerboot naar Gozo. Het charmante strand is omringd door kliffen en daarom lig je beschut. Paradise bay is perfect voor een ontspannen dagje strand en daarnaast ook een populaire plek voor snorkelaars.

Let’s Go-zo: Ramla Bay

Ramla Bay (Ir Ramla il Hamla) is het grootste en volgens velen beste strand van Gozo. Ramla Bay staat bekend om het rode zandstrand, witte kliffen en turquoise water en ligt op het naastgelegen eiland Gozo, vlakbij het dorpje Xagħra. Ook kun je hier prima snorkelen. Vanaf Malta vaar je met de ferry in minder dan 30 minuten naar het idyllische Gozo. Het eiland is wat minder bebouwd en herken je aan de eeuwenoude tempels, zoutvlaktes en het groene landschap.

Zandkastelen bouwen op het strand

Malta is een paradijs voor strandliefhebbers! Malta kent kiezelstranden en zachte zandstranden met azuurblauw water. De stranden Mellieha Beach, Paradise Bay, Golden Sand Beach en Ramla Bay zijn. Mellieħa strand is perfect voor kinderen want er is weinig stroming en de bodem loopt langzaam af.

Blue Lagoon

Vanuit Gozo vaar je met een motorbootje gemakkelijk naar het kleine autovrije eiland Comino waar slechts drie mensen wonen en geen resorts zijn. Het kristalheldere turquoise water en het witte zandstrand van de Blue Lagoon zijn onvergetelijk mooi. De lagune is een perfecte bestemming om te zwemmen, snorkelen, duiken en de kleurrijke onderwaterwereld te ontdekken. Op sommige plekken heb je zicht tot wel 30 meter (!) diep.

St. Peter’s Pool

De avontuurlijke strandgangers moeten even langs bij St. Peter’s Pool. Het strand werd door Beachatlas zelfs uitgeroepen als een van de 100 mooiste stranden ter wereld! St. Peter’s Pool is een prachtig natuurlijke zwembad en ligt op het Delimara-schiereiland dicht bij Marsaxlokk. Omringd door witte kalkstenen rotsen en kristalhelder, turquoise water is het een ideale plek om te zwemmen of te snorkelen. Neem wel je eigen eten en drinken mee, want er zijn beperkte horeca voorzieningen.

Golden Bay

Golden Bay dankt zijn naam aan het zachte goudkleurige zand en het kristalheldere blauwe water. Golden Bay ligt aan de noordwestkust van Malta en is een van de populairste stranden van het eiland. Watersportliefhebbers opgelet! Je kunt hier heel goed watersporten. Langs het strand zijn genoeg leuke restaurants en cafés te vinden. Ook kun je ligbedjes en parasols huren. Het strand is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de auto. Vergeet niet om de zonsondergang te kijken vanaf Golden Bay!

Armier Bay

Armier Bay ligt in het noorden van Malta en bestaat eigenlijk uit twee stranden: Little Armier en Armier. Denk aan prachtig wit zand met helderblauw water. Ook is dit een geweldige plek voor watersportactiviteiten zoals jetskiën en windsurfen. De uitzichten op de nabijgelegen eilanden Comino en Gozo maken het plaatje compleet.

Mġarr ix-Xini

Mġarr ix-Xini ligt verborgen in een schilderachtige baai op het eiland Gozo. Het kleine rustige strand is omringd door groene heuvels, ruige kliffen en een oude wachttoren uit de zestiende eeuw. De baai werd namelijk ooit door de ridders van Malta gebruikt als schuilplaats. Een bezoekje aan het idyllische strand mag niet ontbreken tijdens je vakantie op Malta!

Extra:

● Malta is maar 3 uurtjes vliegen en er gaan vluchten vanaf zowel Schiphol, Eindhoven als Düsseldorf & Brussel.

● Met ruim 300 zonnige dagen is Malta een echte zonbestemming, maar vergeet dus niet om genoeg zonnebrand mee te nemen.

● De officiële talen van Malta zijn het Maltees en het Engels.

● Malta is een EU land en zit in dezelfde tijdzone als in Nederland