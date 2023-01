Na een zomer Vol Liefde nu ook romantiek in de winter: ‘Winter Vol Liefde’

Laatst geüpdatet op januari 3, 2023 by Redactie

Stel, je bent een single skileraar, een alleenstaande restauranthouder of een ongebonde husky slee-rijder en leidt een geweldig leven in een winters buitenlands oord. Niets mis mee zou je denken, maar toch zijn al deze vrijgezellen op zoek naar dat ene kleine dingetje wat er nog ontbreekt in hun leven: de liefde. In ‘Winter Vol Liefde’ gaan Nederlandse vrijgezellen op zoek naar de liefde in de sneeuw. Iemand die hun harten onder een wollen deken in de witte bergen komt verwarmen. In dit nieuwe RTL datingprogramma spatten de sneeuwvlokken ervan af. ‘Winter Vol Liefde’ is dit najaar te zien bij RTL4. Maak kennis met de eerste deelnemer van ‘Winter Vol Liefde’:

BENJAMIN (26) – ZWITSTERLAND

De 26-jarige Benjamin woont op 2000 meter hoogte in een skigebied in Zwitserland. Iedere ochtend wordt hij wakker met een prachtig uitzicht en hij start zijn dag het liefst in de zon op de piste. Benjamin werkt in de horeca, maar later dit jaar gaat zijn droom in vervulling want hij gaat een boutique hotel overnemen. Hij kan niet wachten om dit hotel in het Zwitserse Wallis te runnen.



Benjamin is spontaan, avontuurlijk, zorgzaam, betrouwbaar en een levensgenieter pur sang. Hij is sportief, maar ploft na het skiën ook graag op het terras want hij is altijd in voor een leuke après ski. Hij is heel blij met zijn leven in de bergen, maar er is één ding dat ontbreekt: een leuke man om dit leven mee te delen. Waar hij naar op zoek is? Een zelfbewuste, avontuurlijke, reislustige, spontane man mét humor. Extra pluspunten als deze man ook gek is op wintersport, maar als dat nog niet het geval is, staat Benjamin klaar om skiles te geven. Hij staat helemaal open voor dit liefdesavontuur en kijkt uit naar de ontmoetingen op grote hoogte.

Vanaf nu kunnen de liefdesbrieven geschreven worden, klik hier om je aan te melden.



De overige drie deelnemers worden later bekendgemaakt.



‘Winter Vol Liefde’ is bedacht door de RTL Creative Unit en samen ontwikkeld met Blue Circle en is dit najaar te zien bij RTL4.