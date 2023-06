Iedereen kent de pesto, de felgroene saus van basilicum en pijnboompitten uit de regio Ligurië in Italië. De op één na beroemdste pestosaus in Italië? Het is misschien wel pesto alla trapanese, de versie gemaakt in de Siciliaanse stad Trapani. Het heeft veel gemeen met de Ligurische pesto: het is rijk aan noten, basilicum, olijfolie, knoflook en kaas. Maar de noten zijn amandelen, geen pijnboompitten, en er is een extra ingrediënt dat de saus verandert in iets dat nog lichter en verfrissender is: tomaten. We hebben hier het recept “pesto alla trapanese”, makkelijk en snel te bereiden en erg lekker.

Pesto alla trapanese

Er zijn maar weinig ingrediënten nodig, een vijzel of een mixer.

Ingrediënten:

20 cherry tomaten

30 basilicumblaadjes

100 g amandelen

5 eetlepels olijfolie

Zout

60 g geraspte pecorino

2 teentjes knoflook

Methode

Was de tomaten en basilicum zorgvuldig, droog ze en snijd ze in stukjes. Doe ze met de amandelen in de vijzel of mixer en stamp of mix volgens het instrument dat je gaat gebruiken. Voeg de olijfolie, het zout, de pecorinokaas en tot slot de knoflook toe en blijf mixen tot je een dikke en smakelijke pesto krijgt.