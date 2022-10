Natuurliefhebber? Dit is waarom je Colombia moet bezoeken!

Colombia is een van de meest trendy bestemmingen vanwege zijn natuurlijke rijkdom en de duurzaamheidspraktijken die door de toeristische sector worden geïmplementeerd. Als je een natuurliefhebber bent die op zoek is naar buitenervaringen, avontuur, lekker eten en adembenemende landschappen voor je volgende vakantie, dan is je reiskeuze na het lezen van dit artikel een no-brainer!

Biodiversiteitsschatten

Als het gaat om het opsommen van de natuurwonderen van Colombia, weet je niet eens waar je moet beginnen. Colombia is het land met de meeste biodiversiteit per vierkante kilometer; het is de nummer één in vogeldiversiteit met meer dan 1.900 verschillende soorten en het is ook het land met het grootste aantal vlinders ter wereld — met meer dan 3.600 registraties —, wat betekent dat 20% van de vlindersoorten op aarde in Colombia is. Al deze feiten maken het land onder meer tot een perfecte bestemming voor vogelspotten, walvissen spotten, trekking, wandelen en fietsen terwijl je geniet van de bergen, de jungle, de woestijn en de Caribische stranden in één! En wist je dat je in Colombia, juist vanwege de natuurlijke biodiversiteit, overdag een ander soort fruit of zaad kunt eten, zonder te herhalen, meer dan een jaar lang? Zet je vorken klaar, fijnproevers.

Duurzaamheid vormt de kern van Colombia’s toeristische promotie

De afgelopen jaren heeft Colombia erkend dat reizigers van zijn natuurlijke en culturele rijkdom kunnen genieten en tegelijkertijd worden beschermd en behouden door middel van duurzaamheidsrichtlijnen. “Ons land onderscheidt zich door zijn concurrentievoordelen op het gebied van duurzaam toerisme, en we hebben 27 door het ministerie gecertificeerde bestemmingen voor duurzaam toerisme”, zegt Flavia Santoro, president van ProColombia, het bureau dat verantwoordelijk is voor het promoten van toerisme in het land. “Colombia is ook een van de weinige landen ter wereld met een beleid voor duurzaam toerisme, dat een meer verantwoordelijke en veerkrachtige toeristenindustrie wil helpen ontwikkelen die onze cultuur en het milieu in stand houdt.”

Goed voorbereide toeristengidsen en toeristen ook!

Om zowel lokale gidsen als internationale reizigers te inspireren en hen te informeren over de inspanningen van het land om een ​​betrouwbare en sterke industrie op te bouwen, heeft Colombia een natuurgids uitgebracht met gemakkelijk te begrijpen informatie over zijn verantwoorde en duurzame praktijken. Het illustratieve handboek voor natuurtoerismegidsen bevat informatie over de natuurlijke rijkdommen van het land, evenals 50 podcasts en factsheets die beschikbaar zijn in het Spaans en Engels. Het is gratis en hier verkrijgbaar.

Top fietsbestemming

La Puerta de Orión, Guaviare

Wat is een betere manier om een ​​land te leren kennen dan op de wegen? Naast het vinden van ongelooflijke routes waar wielergrootheden als Egan Bernal en Nairo Quintana hun trainingen doen, vanwege de equatoriale ligging, betekent 500 meter reizen in Colombia het verplaatsen van het ene ecosysteem naar het andere. In feite, en profiterend van het potentieel dat deze ervaringen hebben, is dit de beste fietsbestemming voor ‘fietsnerds’ van over de hele wereld!

Unieke soorten accommodatie

Op een bestemming waar natuur en duurzaamheid opvallen, wordt het hele perfecte pakket afgesloten met een eco-accommodatieaanbod. Er worden unieke plekken en onconventionele kamers aangeboden om te overnachten en te genieten van een gezellige avond, zoals glamping, villa’s, boerderijen en particuliere huizen. Projecten zoals Secretos de Colombia of vele andere glamping hotels zoals Nido del Condor en Color de Mis Rêves zijn geweldige voorbeelden. Deze ervaringen staan ​​bekend om het contact met de natuur en de mogelijkheid voor bezoekers om vanuit hun kamercomfort dicht bij de hemel te komen, niets beters om de dag af te sluiten dan een glazen plafond om naar de sterren te kijken.