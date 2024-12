Nieuw bij TLC in januari 2024

Laatst geüpdatet op december 20, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in januari 2024? Bekijk hier de highlights van TLC in januari 2024.

90 Day: The Last Resort | vanaf zaterdag 11 januari om 20:00 uur

Zes 90 Day-koppels gaan voor een laatste kans om hun wankele relatie te redden. In 90 Day: The Last Resort werken ze drie weken lang aan hun issues, ruzies en onderling wantrouwen. Dat doen ze op een plek die uitnodigend genoeg is voor een romantische hereniging, maar waar ze zelf wel ook echt aan de bak moeten. Ze worden begeleid door relatie-experts die hiervoor zowel traditionele als onorthodoxe methoden gebruiken. Van hypnotherapie tot challenges in de woestijn van Arizona waar hun luxueuze resort gelegen is. De koppels die aan hun relatie werken zijn stuk voor stuk bekenden van de show. Zoals Gino en Jasmine, die na negen maanden huwelijk alweer aan scheiden denken; Stacey en Florian die het gevoel hebben uit elkaar gegroeid te zijn en Rob en Sophie die eigenlijk al uit elkaar zijn, maar dit als een allerlaatste kans zien. Ook Josh en Natalie hopen dat het resort hun stroeve relatie in de goede richting kan duwen, net als Brandon en Julia. Ariela is speciaal teruggekomen uit Ethiopië om te proberen haar verbroken band met Bini te herstellen. Zal de romantische setting voor de koppels heilzaam werken, of leidt het juist tot nieuwe spanningen onderling?

> Kijk vanaf zaterdag 11 januari ook op HBO Max

Baylen Out Loud | vanaf woensdag 22 januari om 20:30 uur

Hoe is het om te leven met het syndroom van Gilles de la Tourette? De nieuwe serie Baylen Out Loud laat dat op een indrukwekkende manier zijn. De serie volgt het leven Baylen Dupree, een jonge vrouw die een zeldzame vorm van tourette heeft en die wereldwijde bekendheid kreeg met haar filmpjes op TikTok waarin ze laat zien hoe haar dagelijkse leven eruitziet. Dat is ze gaan doen omdat ze meer bewustwording wil krijgen voor de neurologische stoornis die zich uit in ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden. Aan haar bijna 10 miljoen volgers toont ze onder meer hoe het is om make-up op te doen terwijl je niet stil kunt zitten, hoe het is om geknipt te worden en in hoeverre de tics effect hebben op haar slaap. Nu is er de serie die het dagelijkse leven van Baylen en haar familie volgt en die andermaal laat zien dat zij niet bang zijn om te lachen en de chaos te omarmen die gepaard gaat met de aandoening. We zien ook dat de jonge adolescent snakt naar een zelfstandiger leven waarin ze minder afhankelijk is van haar familie en haar vaste vriendje Colin. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot in een wereld vol triggers en potentiële gevaren. Als ze uitgenodigd wordt voor een paneldiscussie tijdens een Tourette’s Convention in Dallas komt ze erachter dat vliegen en luchthavens een recept voor problemen zijn. Ook krijgt ze minder leuk nieuws van haar vriendje als blijkt dat hij voor werk moet verhuizen.

> Kijk vanaf woensdag 22 januari ook op HBO Max

Mother, May I Murder? | vanaf zondag 26 januari om 22:00 uur

De band tussen moeder en kind kan prachtig zijn, maar in sommige gevallen ook dodelijk. De aangrijpende serie Mother, May I Murder? vertelt de waargebeurde verhalen waarbij de samenzwering tussen moeder en kind voor een gruwelijk moord zorgde – of waarbij de moeder het op haar eigen kind gemunt had. Dat laatste was het geval bij de dood van de 29-jarige Jake Millison die als vermist werd opgegeven door zijn moeder die achteraf nauw betrokken bleek bij de zaak. Schokkend is ook de zaak waarbij de 10-jarige Corey Breininger zijn eigen vader doodschiet. Noodlottig ongeval door een kind? Of bewust aangespoord door diens stiefmoeder? De intrigerende serie begint met een dubbele aflevering over de dubieuze band tussen Sante Kimes en haar zoon Kenny. De twee hebben zo’n hechte connectie dat het wel lijkt of ze een relatie hebben. Of manipuleert de moeder haar zoon in het uitvoeren van haar sinistere plannen als blijkt dat ze beide betrokken zijn bij meerdere moordzaken op enkele vermogende miljonairs?

> Kijk nu ook op HBO Max

My 600Lb Life | vanaf maandag 27 januari om 20:30 uur

De 36-jarige Jonathan Colp had zijn droombaan gevonden als medisch hulpverlener op de ambulance. Maar door zijn toenemende overgewicht raakte hij zijn baan kwijt en inmiddels zit hij thuis terwijl zijn vrouw Tzena alles regelt. Jonathan probeerde af te vallen, maar toen ook nog zijn ouders vlak achter elkaar overleden, viel hij terug in zijn oude patroon van eten om zich goed te voelen. Echt goed voelt hij zich echter allang niet meer en nu hij inmiddels 290 kilogram weegt, weet hij dat het tijd wordt voor een drastische ingreep. Samen met Tzena bezoekt hij Dr. Nowzaradan in Houston in de hoop op een maagoperatie. Jonathans verhaal is het eerste in de nieuwe reeks ontroerende verhalen van My 600Lb Life waarbij mensen met ernstig overgewicht weer hun oude lichaam en leven proberen terug te krijgen. Voor Jonathan zou het betekenen dat hij weer kan werken in de baan waar hij van houdt en dat hij samen met zijn vrouw een gezin kan starten. Het zal voor hem en de anderen een zware reis worden, maar de eerste stap is gezet.

> Kijk vanaf maandag 10 maart het hele seizoen op HBO Max