4 kleurrijke “good mood cocktails” van De Kuyper

Felrood, sprankelend blauw of stralend oranje: niet alleen mode wordt kleurrijk deze zomer. Ook de Nederlandse cocktail likeurspecialist De Kuyper trapt dit seizoen af met kleurrijke en smakelijke “good mood cocktails”. De Kuyper heeft voor iedereen en elke gelegenheid de juiste cocktailoplossing: De Kuyper Fizzys: kant-en-klare lichte cocktailmixen in handige blikjes; De Kuyper Zero: alcoholvrije, voorgemixte populaire cocktails en niet te vergeten het bekende cocktail likeurassortiment.

Van een Watermelon of Strawberry Fizz en Blue Lagoon tot de klassieke (alcoholvrije) Passionfruit Martini en Margarita: deze cocktails brengen ons in een goed humeur en wekken instant zomervakantie gevoelens bij ons op. Het beste van dit alles is dat de heerlijke cocktails gemakkelijk thuis te mixen zijn met de kwalitatieve likeuren van De Kuyper, ook als je geen professionele bartools of cocktailvaardigheden hebt. Wel zo easy!

Indruk maken op je gasten bij het volgende zomerfeest? Hieronder vind je de recepten voor dé cocktailtrends van deze zomer. Enjoy!

De Kuyper Blue Lagoon

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Blue Curaçao likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Schijfje sinaasappel ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes 2. Schenk De Kuyper Blue Curaçao, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een schijfje sinaasappel. Cheers!

De Kuyper Strawberry Fizz

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Wild Strawberry likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Aardbei ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes. 2. Schenk De Kuyper Strawberry, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een aardbei. Cheers!

De Kuyper Passionfruit Martini (Ook alcoholvrij verkrijgbaar)

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Passionfruit likeur

40 ml vanille vodka

20 ml verse limoensap

Pulp van één passievrucht

1 eiwit (optioneel)

Halve passievrucht ter garnering

Bereidingswijze

1. Schenk alle ingrediënten rechtstreeks in de shaker. 2. Vul de shaker voor 2/3 met ijsblokjes. 3. Stevig schudden voor +/- 15 seconden. 4. Schenk door een fijne zeef in het glas. 5. Garneer met een halve passievrucht. Cheers!

De Kuyper Margarita (Ook alcoholvrij verkrijgbaar)

Ingrediënten

20 ml De Kuyper Triple Sec likeur

40 ml tequila

20 ml verse limoensap

1 barspoon suikersiroop

Partje limoen ter garnering

Bereidingswijze

1. Schenk alle ingrediënten rechtstreeks in de shaker. 2. Vul de shaker voor 2/3 met ijsblokjes. 3. Stevig schudden voor +/- 15 seconden. 4. Schenk door een fijne zeef in het glas. 5. Garneer met een partje limoen. Cheers!

De Kuyper Watermelon Fizz

Ingrediënten

40 ml De Kuyper Watermelon likeur

20 ml vodka

20 ml verse limoensap

Aftoppen met limonade (bijvoorbeeld Sprite of 7-up)

Schijf watermeloen ter garnering

Bereidingswijze

1. Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsblokjes. 2. Schenk De Kuyper Watermelon, vodka en het limoensap rechtstreeks in het glas. 3. Top af met Sprite of 7-up. 4. Even zachtjes roeren. 5. Garneer met een schijf watermeloen. Cheers!