Nieuw bij TLC in september 2024

Laatst geüpdatet op augustus 26, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in september 2024? Onder andere Forbidden Love, 90 Day Fiance: Before The 90 Days, The Bad Skin Clinic en nog veel meer. Dit zijn de highlights bij TLC in september 2024!

Forbidden Love | vanaf donderdag 26 september om 20:30

‘Twee geloven op één kussen’ wordt nog steeds niet overal geaccepteerd. Dat blijkt uit de nieuwe serie Forbidden Love, waarin geliefden worden gevolgd die elk een ander geloof hebben. Zoals Ashley die als katholiek opgroeide in de conservatieve Midwest, maar verliefd raakte op Mohammad uit New York die moslim is. Ze trouwden binnen een week en hebben inmiddels een dochter van drie. Maar hun beider families kunnen de relatie nog altijd niet accepteren, wat ook weer voor de nodige strubbelingen tussen de twee geliefden zorgt. Ook Kris raakte verliefd op een moslima – de 32-jarige Lensa – terwijl hij zelf de zoon van een evangelische voorganger is, die dan ook absoluut niet blij is met deze relatie. Kris en Lensa willen dat de ander zich bekeert, wat dan wel betekent dat diegene zijn familie niet meer ziet. Komen ze hier uit? De 23-jarige Elmer werd al door zijn hele familie verstoten, omdat hij als geboren Amish koos voor iemand van buiten de strenggelovige gemeenschap. De 34-jarige Lindsey leerde hem de moderne wereld kennen, maar ziet ook dat Elmer daarin doorschiet en de controle kwijtraakt, met onder meer een sterke online pornoverslaving. Verslaafd waren Eli en Laurie ook en zo leerden ze elkaar kennen op een AA-meeting. Alleen is Eli orthodox-joods, terwijl Laurie geboren is als katholiek. Om te mogen trouwen, wil zij zich wel bekeren tot het jodendom, maar de weg daarnaartoe is voor haar geen eenvoudige stap. Ze vraagt zich dan ook geregeld af of ze niet te veel opgeeft voor de man van haar dromen.

> Kijk vanaf donderdag 26 september ook op HBO Max

The Bad Skin Clinic | vanaf maandag 30 september om 20:30

In een nieuw seizoen van The Bad Skin Clinic helpt dermatoloog Dr. Emma Craythorne weer patiënten die nergens anders terecht konden met hun huidproblemen. Van brandende pijn of jeukend eczeem tot pukkels en enorme bulten – alle aandoeningen pakt Dr. Emma aan op haar holistische wijze, waarbij ze zowel de symptomen als de oorzaak behandelt. In dit seizoen richten drie speciale afleveringen zich op de meest intieme of kwetsbare plekken van de menselijk huid. Zo is er een ‘Big Bodies’ aflevering waarbij Dr. Emma vrouwen helpt met hormonale en gewichtsgerelateerde huidaandoeningen. In ‘Private Parts’ pakt Dr. Emma aandoeningen aan die incontinentie, intimiteitsproblemen en een laag zelfbeeld veroorzaken en in de laatste aflevering ‘Faces’ komen patiënten voorbij met een zeer zichtbare aandoening in het gezicht. Hoewel elke huidaandoening anders is, is het effect op iemands zelfvertrouwen vaak vergelijkbaar. Groot is dan ook de opluchting als de patiënten hun klachten verminderd zien of zelfs volledig verholpen.

90 Day Fiance: Before The 90 Days | vanaf vrijdag 20 september om 20:30

Opnieuw onderzoeken verschillende internationale koppels of liefde echt grenzeloos is en culturele verschillen kan overwinnen. Zoals Rayne die die de ware denkt gevonden te hebben in Chidi uit Nigeria. Ze hebben al meer dan vijf jaar online contact gehad als Rayne eindelijk naar Nigeria vliegt om elkaar te ontmoeten. De klik is meteen goed, wat extra bijzonder is aangezien Chidi blind is en Rayne dus niet kan zien. Maar als Rayne hoort dat Chidi vanwege zijn geloof nog niet samen met haar kan slapen, is ze wel erg teleurgesteld. Ook de Jordanese Adnan mag geen seks hebben voor het huwelijk en daarom besluiten hij en de Texaanse Tigerlily meteen te gaan trouwen als zij aankomt in Jordanië. Maar weet ze wel welke ideeën Adnan over het huwelijk heeft? Ook schrikt ze als ze hoort dat de 22-jarige Adnan wel vijf kinderen wil, terwijl zij zelf al 41 is. De 30-jarige Faith wil het juist rustig aan doen als de Amerikaanse Loren haar eenmaal bezoekt op de Filippijnen. Faith is geboren als man en noemt zichzelf een ‘manlady’. Om die reden heeft ze ook nog nooit een relatie gehad, vandaar dat ze zowel voorzichtig is als enthousiast als ze Loren ontmoet. Dat geldt ook voor de 32-jarige Braziliaanse Ingrid die na twee mislukte relaties met de vaders van haar kinderen eindelijk hoopt dat de 51-jarige Brian de ware is – als heeft hij gezegd dat hij 45 is… En zo zijn er meer geheimen: hoewel ze weet dat hij in een rolstoel zit, weet ze niet de ware reden ervan. Gooit dat nog roet in hun relatie?

Selling The Hamptons | vanaf donderdag 26 september om 19:30

Het rommelt in The Hamptons, waar een team van jonge en gretige makelaars er alles aan doet om de beste miljoenenvilla’s te mogen verkopen. Het aanbod is dit jaar een stuk lager dan ooit, waardoor de onderlinge concurrentie moordend is – zelfs binnen hetzelfde makelaarskantoor Nest Seekers. Makelaar Peggy verwijt J.B. dat hij haar deal gestolen heeft bij de verkoop van een villa van 20 miljoen dollar, waar hij wel een half miljoen aan commissie op kan verdienen. Ondertussen dreigt J.B. weer een groot deel van zijn portfolio kwijt te raken aan Ashley die bij het kantoor komt werken en de dochter is van de eigenaar is van het portfolio ter waarde van 50 miljoen dollar. De spanning in Selling The Hamptons wordt extra opgevoerd als CEO Eddie de zelfverzekerde makelaar Dylan aan het team toevoegt, omdat Eddie hem als de allerbeste verkoper ziet. Dylan heeft inderdaad aan veel Amerikaanse beroemdheden huizen verkocht, maar ligt niet bij iedereen lekker vanwege zijn grote ego. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Nest Seekers en hun verkoopsuccessen?

22 Kids And Counting | vanaf woensdag 4 september om 20:30 uur

De grootste familie van Groot-Brittannië breidt zich verder uit in een nieuw seizoen van 22 Kids And Counting. Dit keer is het Chloe – een van de 22 kinderen – die zwanger is. Het wordt daarmee alweer het negende kleinkind van Sue en Noel die zelf hun eerste kind kregen toen Sue pas 14 was en Noel 18. Het begint erg feestelijk met een gender reveal party waarbij iedereen vooraf mag raden wat het geslacht van de baby wordt. Sue en Noel kregen zelf precies 11 jongens en 11 meisjes, dus wat dat betreft kan het alle kanten op. Meer feest is er als Sue haar 47e verjaardag viert. Ze vindt het een mooi moment om eindelijk weer wat fitter te worden, maar na een stukje hardlopen blijkt haar rug toch te kwetsbaar – niet verwonderlijk na 22 zwangerschappen! Ze besluit daarom het zwemmen weer op te pikken en schrijft zich zelfs in voor een openwaterwedstrijd, waarvoor Noel een wel heel bijzonder trainingsapparaat regelt. Op de dag van de wedstrijd krijgen ze echter een verontrustend telefoontje dat Chloe met spoed naar het ziekenhuis moet, vanwege bloedverlies. Komt alles goed met de zwangerschap? En hoe zal het verder gaan met dit grote en altijd vrolijke gezin?

Sister Wives | vanaf woensdag 18 september om 21:30 uur

De polygame droom van Kody Brown en zijn Sister Wives spat definitief uiteen in het nieuwe spraakmakende seizoen. Nadat Christine al was vertrokken en ook de relatie met Janelle was verbroken, staat nu Meri op het punt hun spirituele huwelijk op te zeggen. Zij ziet het als een onvermijdelijke stap sinds Kody expliciet heeft aangegeven dat hij geen gevoelens meer voor haar heeft – iets wat zij eigenlijk al meer dan tien jaar zo voelt. Kody zelf ervaart het als een bittere pil nu zijn ideaal van een groot meervoudig gezin voorbij is. Ook Robyn is er verdrietig om, omdat zij juist graag met de andere vrouwen wilde samenleven. Wat overblijft is het stuk land dat ze met zijn allen kochten om huizen op te bouwen, maar dat nu nog kaal is, terwijl de fikse schuldenlast ondertussen doorloopt. Christine heeft al afstand gedaan van haar deel, maar wat doet de rest? En willen Kody en Robyn er überhaupt nog zelf wel wonen? De drie vertrokken vrouwen geven in elk geval aan blij te zijn met hun nieuwe leven buiten het gezin. Vooral Christine zegt dat ze erg gelukkig is nu ze als single weer aan het daten is. Toch zal iedereen wel contact blijven houden, al is het maar via de kinderen. Zo zien Christine, Robyn en Kody elkaar op de babyshower van Mykelti die zwanger is van een tweeling. Maar aan de spanning in de kamer is te merken dat de wonden nog zeker niet geheeld zijn.

