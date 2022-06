Tiktok trend: “Gym Lips”: Wat, waarom en hoe?

“Gym Lips” zijn de nieuwste beautytrend die Tiktok stormenderhand verovert – maar wat is het en hoe kun je de look in huis recreëren? “Gym Lips”, beschrijft het overlijnen van je lippen met een potlood dat erg lijkt op je natuurlijke lipkleur, waarbij je een hydraterend lipmasker of balsem over de bovenkant plaatst om natuurlijk dikke, juicy lippen te krijgen. De nieuwste techniek om die “no make-up” look te bereiken die de deur uitgaat!

Hoe bereik je de look?

Vind een lipliner die past bij de natuurlijke kleur/tint van je lippen

Gebruik de liner om je lippen te omlijnen en vul dan de rest van je lippen lichtjes in

Breng een lipmasker of balsem aan

Lees ook: Zo laat je je lippen er voller uitzien

Zo kan je de look thuis bereiken:

Stap een: Lip Liner

De sleutel tot de trend is om een ​​liner te kiezen die dicht bij je natuurlijke lipkleur ligt. Je kunt dan direct een vollere, meer gedefinieerde look creëren met de lipliner. Teken gewoon een kruis op de bovenkant van je cupidoboog en glijd dan voorzichtig over je natuurlijke liplijn. Het doel is om schaduwen op de randen van je lippen te creëren en je cupidoboog te definiëren om ze voller te laten lijken. Schaduw in de lippen met liner, waardoor je buitenste lijn wordt gemengd voor extra kleurintensiteit.

Matte lipliner-afwerkingen kunnen er nogal vlak en blokkerig uitzien, en ze kunnen de lippen er gebarsten en droog uit laten zien. Een romigere textuur is om naar toe te gaan, ze kunnen worden gemengd en uitgeveegd om echt een 3D en voller effect te krijgen.

Stap twee: Later met een masker of balm

Breng ten slotte een helder hydraterend masker aan over de liner. Het doel van de look is vollere en gedefinieerde lippen, dus zet een primer met plumping effect. Met een heldere afwerking wordt de primer rechtstreeks op blote lippen aangebracht.

Als een balsem niets voor jou is, pak dan een masker met hydraterende, gladmakende en opvullende ingrediënten zoals collageen. Het lipmasker hecht comfortabel als een tweede huid, waardoor ingrediënten effectief worden opgenomen om de lippen gladder en voller te maken met vocht.