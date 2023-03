Tips om plankenkoorts te overwinnen

Laatst geüpdatet op maart 23, 2023 by Redactie

Er zijn veel soorten fobieën die meestal goed bekend zijn, zoals claustrofobie, agorafobie of arachnofobie. Maar er zijn andere die niet zo bekend zijn, zoals glossofobie, dat wil zeggen de angst om in het openbaar te spreken, of in de volksmond bekend als plankenkoorts. Dit specifieke type fobie beïnvloedt zowel de professionele kant van de persoon die eraan lijdt, als de persoonlijke kant. En het is dat plankenkoorts geen simpele nervositeit is voordat je voor een publiek spreekt, ongeacht de grootte, maar het gaat veel verder. De persoon met glossofobie vertoont lichamelijke symptomen. Wat zijn de meest voorkomende?

Zweten, duizeligheid, tremoren, kortademigheid, versnelde hartslag, hyperventilatie, buikpijn, diarree, misselijkheid, flauwvallen, onder andere. Er kunnen ook gedragssymptomen optreden, zoals onhandig bewegen, te hard of te zacht spreken, stotteren, wegvallen, in blinde vlekken kijken, een sterk verlangen om te ontsnappen en herhaaldelijk gebruik van vocale of lichamelijke vulstoffen.

Lees ook: Alles over angst

Hoe glossofobie te overwinnen?

Zoals ze zeggen, is de eerste stap toegeven dat je het hebt. Van daaruit kun je eraan werken om het te overwinnen. Een advies dat altijd werkt voordat je in het openbaar gaat spreken, is om ontspanningstechnieken toe te passen. Dit bestaat uit diep ademhalen, het strekken van zowel de lichaams- als de gezichtsspieren.



Iets essentieels is om ruim van tevoren met de voorbereiding te beginnen. Het goed bestuderen van het te belichten onderwerp is de sleutel. Als je deze kennis over de kwestie hebt, kun je vertrouwen en veiligheid winnen en kun je gemakkelijk uit een moment van twijfel of blokkade komen. Het is veel beter om gegevens over te houden, ook al worden ze later niet gebruikt, dan te proberen de uiteenzetting woord voor woord uit het hoofd te leren.



De vorige repetitie speelt een bepalende rol. Bovendien zal het hardop en voor de spiegel doen veel informatie opleveren over wat je kan verbeteren en zal het materiaal in je geest versterken.



De eerste seconden van de interventie zijn cruciaal voor de goede ontwikkeling ervan. Als het lukt om een ​​simpele maar interessante inleiding uit te werken, waar je je prettig bij voelt, kun je de rest van het gesprek rustiger aan doen.



Dit zijn slechts enkele handige tips die veel mensen hebben geholpen om plankenkoorts te overwinnen.