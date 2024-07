Tips voor het koken met honing

Laatst geüpdatet op juli 16, 2024 by Redactie

Wist je dat elk bezig bijtje tijdens zijn leven ongeveer 1/12 theelepel honing maakt? Honing is een magisch ingrediënt waarvan we nog steeds de gezondheidsvoordelen leren; honing voegt ook een unieke smaak en delicate bloemige zoetheid toe aan alles, van hapjes en gebak tot sauzen en saladedressings.



Van mild en romig tot gerijpt en pittig: honing voegt een geheel nieuwe dimensie toe bij het in balans brengen van sterke smaken. We kunnen honing gebruiken om vlees een heerlijke glans te geven, het over de yoghurt te sprenkelen of toevoegen aan kaas.

Als je net zoveel van honing houdt als wij, bekijk dan enkele tips voor koken met honing:

Gebruik honing om een glazuur te maken voor gegrilde ananasspiesjes of zelfs voor een sappige ham, waardoor een overheerlijke zoete glans ontstaat.

Honing is ook een fantastisch ingrediënt voor marinades. Vlees neemt al die heerlijke plakkerige en zoete smaken op. Bij het maken van een marinade heb je drie belangrijke dingen nodig: een zuur of enzym, vet en kruiden. Honing is eigenlijk een enzym dat prachtige malse resultaten oplevert en, in combinatie met vet en kruiden, het allerbeste van de natuurlijke smaken naar boven haalt.

Honing voelt zich ook prima thuis in saladedressings en zal de zuurgraad van mosterd of azijn in evenwicht brengen, dus wees genereus bij het maken van een dressing om knapperige slablaadjes te doordrenken.

Honing kan je ook gebruiken om zelfgemaakte jam zoeter te maken.

Bij een kaasplankje, met o.a. geitenkaas, ricotta, blauwe kaas en harde kazen zoals reggiano, raden we aan deze te combineren met een scheutje honing.

Honing past niet alleen goed bij voedsel, maar biedt ook een rustgevend en gezond element aan warme dranken zoals thee en zelfs heet water en citroen.

Als je een voorliefde hebt voor cocktails, is er ook ruimte om creatief aan de slag te gaan met honing, vooral als je bittere dranken in balans wilt brengen.

Om je smaakpapillen te prikkelen, hebben we een perfect zomergerecht voor je om thuis uit te proberen.

Honing botervissalade

Ingrediënten

2 x 200 g botervisfilets

1tl geraspte verse gember

50 ml lichte sojasaus

150 ml honing

1 snuf chilivlokken

Sap van 1 citroen

1 theelepel plantaardige olie

1 eetlepel boter

1/2 groene, rode en gele paprika in dunne reepjes gesneden

100 g taugé

100 g babymais, in de lengte in vieren gesneden

Zout

Peper

Bereiding

Doe de gember, honing, sojasaus en chilivlokken in een kleine pan. Zet dit op laag vuur en kook ongeveer 10 minuten.



Giet de olie in een koekenpan met dikke bodem en op middelhoog vuur voordat je de vis toevoegt. Bak tot ze goudbruin zijn voordat je ze omdraait. Voeg de boter toe en vervolgens het citroensap. Blijf ongeveer 3 minuten bakken.



Leg de vis op een bakplaat. Giet de honingsaus over de vis en bak 5 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C.



Meng de taugé, paprika en babymais en breng op smaak met peper en zout. Samen gooien. Leg de vis hierop en bestrijk met de honingsaus.