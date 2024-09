Tuinplanten met bessen voor het najaar

Laatst geüpdatet op september 25, 2024 by Redactie

Kan jouw tuin, balkon of terras in het najaar wel wat extra sfeer gebruiken? Denk dan eens aan groenblijvende tuinplanten met bessen zoals vuurdoorn, bergthee en hulst. Ze produceren bessen die aantrekkelijk zijn voor vogels en hebben nog meer eigenschappen die de moeite waard zijn. Het aanplanten is een eenvoudig klusje en het najaar is daarvoor de ideale periode.

Vuurdoorn

De vuurdoorn (Pyracantha) heeft donkergroene blaadjes en in het najaar zit de plant vol rode besjes. Onder meer koperwieken en merels zijn er dol op. Zoals de volksnaam al doet vermoeden heeft de Pyracantha doornen. Dat maakt het tot een ideale schuil- en broedplek voor veel vogels (o.a. winterkoning en mus), want katten blijven weg. Maanden voordat de bessen verschijnen, zit de plant vol witte, nectarrijke bloemetjes. Mooi om te zien en aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers. Pyracantha is winterhard en groenblijvend.

Bergthee

De rode, roze of witte bessen van bergthee (Gaultheria) blijven tot aan het voorjaar aan de plant zitten. Tenzij tijdens koude dagen vogels ze oppeuzelen. Veel mensen zetten de groenblijvende plant in het najaar in potten op het terras, maar je kunt bergthee ook in de border zetten. Het is namelijk een bodembedekker van amper 15 cm hoog die in de breedte groeit. Zo helpt de plant om onkruid tegen te gaan, simpelweg omdat er geen kale plek ontstaat. De kleurrijke besjes steken mooi af tegen het ovale blad dat in het najaar dieprood kleurt. Vanaf het voorjaar verschijnt er frisgroen blad en in de zomer krijgt bergthee witte of roze bloemetjes. Ze zijn weliswaar onopvallend, maar bijen en hommels komen er graag op af!

Hulst

Ilex meserveae (x) Blue Princess

Koperwieken, merels en kramsvogels… ze zijn dol op de oranjerode besjes van hulst (Ilex). Bovendien bouwen ze vaak een nestje in de struik. Het groene of bonte blad heeft een stekelig randje dat kleine vogels beschermt tegen katten en roofvogels. Je kunt hulst op diverse manieren toepassen in de tuin bijvoorbeeld als haag of als solitaire struik. De plant leent zich ook goed voor vormsnoei. Zonder dat je een volleerde ‘tuinkapper’ hoeft te zijn, knip je de plant eenvoudig in blok-, bol- of kegelvorm. Zet de plant bij voorkeur in de volle zon of op een plekje in de halfschaduw. Als bonus geniet je in het voorjaar van witte bloemetjes.

Najaar = planttijd

Het najaar is een uitstekende periode om planten in de tuin te zetten. Het groeiseizoen is voorbij en de planten gaan bovengronds in winterslaap. Onder de grond gaat het wortelgestel juist groeien. Dat zorgt voor extra sterke planten die goed bestand zijn tegen droge en warme zomers. Nog een voordeel: er valt in het najaar vaak genoeg regen waardoor je de planten zelf geen water hoeft te geven!



Fotocredits Pyracantha: Mooiwatplantendoen.nl

Fotocredits Gaulthera: Mooiwatplantendoen.nl

Fotocredits Ilex: iVerde