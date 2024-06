Witte tanden – een schoonheidsideaal

Laatst geüpdatet op juni 3, 2024 by Redactie

Bijna iedereen zou graag sprankelende witte tanden willen hebben. Dit is geenszins verrassend, want witte tanden worden geassocieerd met gezondheid, jeugdigheid en reinheid en zorgen voor een stralende lach. Maar niet iedereen is van nature gezegend met witte tanden en diverse invloeden van buitenaf kunnen ook leiden tot lelijke tandverkleuring.

Lees ook: Zo krijg je een mooi en stralend gebit!

Hoe ontstaat tandverkleuring?

Verkleurde tanden kunnen verschillende oorzaken hebben. Enerzijds worden de tanden automatisch donkerder met de leeftijd en verschilt de tandkleur natuurlijk van persoon tot persoon. Aan de andere kant zorgen alledaagse geneugten – zoals de consumptie van koffie, thee, rode wijn of tabak – voor de opslag van pigmenten in het glazuur en het dentine, die niet meer kunnen worden verwijderd tijdens mondhygiëne thuis of professionele gebitsreiniging. Dit vereist professionele tanden bleken bij de tandarts.

Bovendien kan een tand van kleur veranderen door het verlies van zijn zenuw – bijvoorbeeld door een ongeval of ernstige cariës en de daaropvolgende wortelkanaalbehandeling. In dat geval kan het bleken van tanden ook helpen.

Tanden bleken bij de tandarts

Veel tandartspraktijken bieden hun patiënten professioneel tanden bleken aan. Het voordeel van bleken bij de tandarts is dat de tandarts vooraf zorgvuldig controleert of er geen tandvleesontsteking of tandbederf is en dat het bleken te allen tijde begeleid en gecontroleerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de tand niet wordt aangevallen, wat niet het geval is bij zelf bleken thuis.

In de tandheelkundige omgeving wordt meestal waterstofperoxide of carbamideperoxide gebruikt voor oplichting. Dit actieve ingrediënt heeft een oxiderende werking op de kleurpigmenten in de tanden en bereikt door het splitsen van de kleurstoffen het bleken van de tanden.

Het bleekproces

Bij professioneel tanden bleken controleert de tandarts eerst de conditie van het gebit. Een schoon tandoppervlak wordt dan verzekerd door zachte en harde tandplak te verwijderen. Vervolgens wordt het bleekmiddel op de tanden aangebracht, dat 15-30 minuten werkt en vervolgens wordt verwijderd. Indien nodig kan dit proces een of meerdere keren tijdens een sessie worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Aan het einde van de behandeling verzegelt de tandarts de tanden met fluoride zodat ze weer resistenter worden.

Als de tand is afgestorven en daardoor donker is geworden, brengt de tandarts het bleekmiddel niet op de buitenkant van de tand aan, maar wordt het in de tand ingebracht, waar het gedurende enkele uren zijn werking kan ontwikkelen.

Lees ook: Hoe “wijn tanden” te voorkomen

Pijngevoelige tanden na het bleken?

Het kan voorkomen dat overgevoeligheid van de tanden optreedt na het bleken. Slijmvliesirritaties (veroorzaakt door het bleekmiddel) zijn ook mogelijke begeleidende symptomen. Deze symptomen verdwijnen echter meestal binnen een paar dagen. Dit is nog een reden waarom bleken met meer dan 0,1% waterstofperoxide alleen mag worden uitgevoerd door een tandarts.