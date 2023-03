12 redenen om Göteborg in 2023 te bezoeken voor de viering van het 400-jarig jubileum

Laatst geüpdatet op maart 13, 2023 by Redactie

De geschiedenis herhaalt zich. Toen Göteborg in 1921 300 werd, moesten de vieringen twee jaar worden uitgesteld vanwege de Spaanse grieppandemie en de Eerste Wereldoorlog. Hetzelfde gebeurde in 2021 toen Göteborg 400 werd: de vieringen werden opgeschort vanwege een pandemie. Maar in juni 2023 beginnen de jubileumvieringen van Göteborg eindelijk en de zomer van 2023 begint met een groot jubileumfestival – en dat is slechts een van de 12 redenen om Göteborg dit jaar te bezoeken:

1. Göteborg staat voor de zesde keer op rij op nummer 1 van meest duurzame bestemmingen ter wereld

Voor het zesde jaar op rij staat Göteborg bovenaan de lijst van meest duurzame bestemming. Dat blijkt uit de resultaten van de Global Destination Sustainability Index 2022, waaraan 70 steden in de wereld deelnemen. De Global Destination Sustainability Index (GDSI), een vergelijkende ranglijst, is in 2016 gestart door de organisatie Global Destination Sustainability Movement. Göteborg is sinds de start elke keer bovenaan geplaatst.

Lees ook: 11 Deense highlights om naar uit te kijken in 2023

2. Het meest fantasierijke familiehotel van Zweden opent in april: Liseberg Grand Curiosa

Er is een ponycarrousel in het restaurant, een glijbaan tot in de lobby en een speakeasy cocktailbar in het nieuwe Liseberg Grand Curiosa hotel. Dit is een uniek familiehotel direct naast het grootste pretpark van Scandinavië. Op negen verdiepingen hoog en meer dan 300.000 vierkante voet groot, heeft het stervormige gebouw 457 kamers – allemaal met ten minste vijf bedden. Sommige kamers hebben zes of zeven bedden en er zijn onderling verbonden kamers voor nog grotere groepen. Ook het themapark zelf zal in 2023, wanneer het park 100 jaar bestaat, een aantal nieuwigheden onthullen. Liseberg was oorspronkelijk een geschenk aan de inwoners van Göteborg toen de stad 300 werd.

3. Vier 400 jaar Göteborg op het jubileumfestival

De verjaardag van Göteborg is op 4 juni en van 2 tot 5 juni wordt er een groot jubileumfestival gehouden. Er is geen betere plek om de havenstad Göteborg te vieren dan in het havendistrict Frihamnen, waar concerten, kunst, eten en activiteiten zullen zijn. Na het jubileumfestival gaan de festiviteiten de hele zomer door tot 3 september, met als hoogtepunt het Gothenburg Culture Festival en de Göteborgsvarvet Marathon.

4. Spannende ruimte-ervaringen in de New Wisdome

Een grote houten bol is al een nieuw herkenningspunt in Göteborg geworden. Wisdome is een bolvormig gebouw dat wordt gebouwd op het dak van Universeum, het nationale wetenschapscentrum van Zweden en een van de populairste toeristische bestemmingen van de stad. Wanneer Wisdome in het voorjaar van 2023 wordt geopend, worden ruimtevaart, dramatische filmeffecten en de kleinste bouwstenen van het menselijk lichaam getoond op een 360°-scherm, met behulp van geavanceerde visualisatietechnologie. De koepel biedt plaats aan 150 bezoekers en is ontworpen door Gert Wingårdh, een van de meest internationaal erkende architecten van Zweden. Naast Wisdome beschikt Universeum ook over aquaria, een groot overdekt regenwoud en experimenteerruimtes.

5. Nieuw openluchthavenbad in het hart van de stad

Het langverwachte openbare zwemgedeelte in het populaire park Jubileumsparken, dat bestaat uit drie baden in de grootste rivier van Zweden, de Göta Älv, zal in juni 2023 worden geopend. De baden – een rond duikbad, een bad met glijbaan en een banenbad – zijn allemaal bodemloos en het water wordt gezuiverd met technische oplossingen waardoor bezoekers het hele jaar door in zowel zoet als zout water kunnen zwemmen. De zwembaden zijn gratis toegankelijk en hebben een capaciteit van 500 personen. De iconische openbare sauna wordt momenteel gerenoveerd en zal open zijn voor het publiek, evenals de nieuw gebouwde grote speeltuin die vorig jaar werd geopend.

6. De hoogste Sky Bar van Göteborg wordt geopend in het nieuwe Clarion Hotel Draken

De bioscoop waar jarenlang het filmfestival van Göteborg plaatsvond, The Draken Cinema, wordt niet alleen gerestaureerd, maar krijgt ook een gloednieuw hotel. Het 33 verdiepingen tellende monument zal worden bekroond met een skybar en een dakterras met kilometerslange uitzichten en zal in de herfst van 2023 worden voltooid. Clarion Hotel Draken wordt het hoogste hotelgebouw van Göteborg, met 474 hotelkamers, 13 vergaderzalen, een fitnessruimte, spa en twee restaurants. Geïnspireerd door Draken’s klassieke bioscoopzaal, zal het ontwerp uit de jaren 50 het heden ontmoeten in een opwindende mix.

7. Het Göta Älv-pelgrimspad – een wandeling door de stad naar de wildernis

De nieuwe Göta Älv-pelgrimsroute loopt tussen Göteborg en Vänersborg en is verdeeld in tien verschillende secties. Het eerste stuk begint bij de Masthuggskyrkan-kerk en is een stadswandeling door het historische Göteborg. Het tweede stuk is een natuurpad en loopt door de prachtige vallei van de rivier de Lärjeån, ook wel ‘Kleine Amazone’ genoemd. Het derde stuk begint met een klim met prachtige uitzichten die verder leidt naar heidevelden, meren, naaldbossen en pure wildernis. Een gedetailleerde kaart van de eerste drie routes is beschikbaar. Vanuit Trollhättan kunnen wandelaars verder door Zweden naar Noorwegen en de Nidaros-kathedraal in Trondheim.

8. Loop de eerste Göteborgsvarvet-marathon in 2023

Op 3 september wordt de grootste halve marathon ter wereld twee keer zo lang. De Göteborgsvarvet-marathon wordt een uniek en historisch hardloopevenement nu de jubileumviering van Göteborg ten einde loopt. Voor degenen die de uitdaging aangaan, biedt de marathon een fantastisch uitzicht op Göteborg, met uitzicht op beide zijden van de rivier de Göta älv. Meestal staan er meer dan 200.000 toeschouwers langs de route die langs de hoofdboulevard Avenyn van Göteborg loopt.

9. Ontdek de prachtige westkust en de Bohuslän-archipel vanaf de fossielvrije boot Granit

Bezoek het zeilparadijs Marstrand, probeer haring te bereiden op het pittoreske Klädesholmen en ontdek het prachtige eilandje Käringön. In de zomer van 2023 vindt de eerste vierdaagse tour langs de westkust plaats aan boord van de fossielvrije boot Granit. De archipeltour biedt charmante hotels, maaltijden in lokale restaurants en enkele van de mooiste kustdorpen van Bohuslän.

10. Jacy’z Hotel – Luxe, cool design en een poolclub op de 27e verdieping

Deze 100 meter hoge wolkenkrabber met 233 kamers is een nieuw herkenningspunt voor Göteborg en een veel grotere zus van de boetiekhotels Pigalle en Bellora. Het gloednieuwe resort heeft verschillende restaurants, een skybar en een op Miami geïnspireerde poolclub op de 27e en 28e verdieping. In het voorjaar van 2023 zal een multiplex theater met een buitenzwembad op het dak klaar zijn. Dit zijn slechts enkele van de vele functies in Jacy’z, een van de meest spectaculaire hotels van Zweden, geopend in november 2022.

11. De koning van Zweden viert 50 jaar als vorst – en bezoekt Göteborg op 4 juni

Er zal meer dan één belangrijke verjaardag zijn in 2023 – de Zweedse koning Carl XVI Gustav viert ook 50 jaar als monarch. Dit jubileum wordt gevierd in Göteborg, aangezien de stad haar eigen jubileum viert. Op de verjaardag van Göteborg, 4 juni, houdt de koning een openbare toespraak en loopt daarna samen met de koningin in processie door het stadscentrum.

Lees ook: Wat te doen in Melbourne?

12. Nieuwe foodwalk – “Göteborg Anytime”

Het concept Moveat Anytime Göteborg laat je een van de beste culinaire steden van Zweden en zijn rijkdom aan restaurants zien. Geleid door de app kun je vijf tot zes geselecteerde haltes bezoeken in elke gewenste volgorde en in je eigen tempo. Elke stop omvat een zorgvuldig geselecteerde proefervaring, variërend van de zee tot het bos en omvat zowel klassieke restaurants als trendy nieuwe eetgelegenheden. De foodwalks zijn beschikbaar van woensdag tot zaterdag en kosten ongeveer $ 40. Meer informatie: Moveat-concept