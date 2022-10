3 tips om het spannend te houden in de slaapkamer

Laatst geüpdatet op oktober 26, 2022 by Redactie

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de seks op een laag pitje komt te staan. Erectieproblemen is er daar één van. Als jij daarmee kampt, dan zijn er gelukkig wel wat dingen die je kunt proberen. We geven je drie tips om het weer spannend te maken in de slaapkamer.

1. Probeer een erectiemiddel

Het is helemaal geen schande om erectiemiddelen te proberen. Er zijn miljoenen mannen over de hele wereld die er baat bij hebben. Een veel gebruikt middel is Kamagra. Dit middel bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Die zorgen ervoor dat de doorbloeding van de penis wordt verbeterd waardoor je gemakkelijker een erectie krijgt. De erectie duurt langer en is steviger. Het gebruik van Kamarga 100 mg is simpel, je kunt het erectiemiddel zo’n 30-60 minuten voor de seksuele activiteit innemen. Het middel heeft even tijd nodig om in de bloedbaan opgenomen te worden. Dit duurt ongeveer een half uurtje, na een uur is de werking maximaal. Kamagra 100 mg zal ongeveer vier tot zes uur werken. Houd er rekening mee dat je een seksuele prikkel dient te ervaren, om dankzij de Kamagra weer een erectie te kunnen krijgen. Wanneer de seksuele prikkel afneemt, zal de erectie ook weer verdwijnen. Erectiemiddelen kunnen onschuldige bijwerkingen geven zoals blozen of lichte hoofdpijn. Als je medicijnen gebruikt voor een bepaalde aandoening of als je hartklachten hebt, overleg dan eerst met je behandelend arts of je een erectiemiddel mag gebruiken.

2. Zoek ontspanning

Verander eens van omgeving. Boek een weekendje of weekje weg met je partner. Geen druk van de dagelijkse beslommeringen zoals werk en de kinderen kunnen wonderen doen. Maak lange wandelingen in het bos of op het strand en geniet ’s avonds uitgebreid van elkaar. De kans is groot dat jullie elkaar weer helemaal opnieuw ontdekken. Dit heeft dan hopelijk ook een positieve uitwerking op jullie liefdesleven als jullie weer thuis zijn. Als er problemen zijn in de relatie kun je natuurlijk ook eens een gesprek aanvragen met een seksuoloog of een psycholoog. Zij kunnen jullie helpen om het vertrouwen in elkaar terug te vinden.

3. Experimenteer met seksspeeltjes

Er zijn ontelbare sekstoys op de markt voor zowel mannen als vrouwen. Je hoeft geen ‘arsenaal’ in het nachtkastje te hebben, maar als je kampt met erectieproblemen dan kan het helpen om speeltjes te gebruiken. Een penispomp kan bijvoorbeeld helpen, of een cockring. Als je deze toys gebruikt, lees dan goed de gebruiksaanwijzing. Zeker het gebruik van een penispomp luistert nauw. Je kunt het nog spannender maken door te experimenteren met BDSM. Ook hiervoor zijn verschillende attributen te koop. Doe dit alleen als jullie hier allebei achter staan en maak vooraf goede afspraken over het verloop van een sessie, zodat jullie er beiden van kunnen genieten.

Minder zin in seks komt vaak voor

Denk niet dat jullie het enige stel zijn bij wie het tijdelijk wat minder spannend is in de slaapkamer. Ieder stel heeft wel zo’n periode. Als jullie er allebei vrede mee hebben dat de seks even op een lager pitje staat dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Pas als jullie of één van jullie er moeite mee heeft is het zaak om er wat aan te doen.