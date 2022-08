5 toeristische attracties die openen in Qatar vóór de FIFA World Cup 2022

Voordat de FIFA World Cup Qatar 2022 in november van start gaat, wordt er in heel Qatar een reeks uitzonderlijke nieuwe toeristische ontwikkelingen geopend. Van een winterzonwonderland tot een watersportparadijs, deze ontwikkelingen voegen elk iets speciaals toe aan de eclectische mix van attracties en activiteiten van het schiereiland voor elk type reiziger. Hier zijn vijf belangrijke aankomende openingen

Winter Wonderland

Pak je zonnebril en zonnebrandcrème in voor Doha Winter Wonderland, dat later dit jaar op een zanderig eiland in Qatar gelanceerd zal worden. In plaats van de ijskoude temperaturen die bezoekers begroeten bij het beroemde zusterevenement in Hyde Park, Londen, zullen reizigers naar Doha Winter Wonderland in staat zijn om te ontspannen op het strand bij heerlijke gemiddelde temperaturen in het midden van 20°C.



Doha Winter Wonderland zal voorzien zijn van chalets aan zee, restaurants, festivalspelen, 50 attracties en cafés, wat de feeststemming naar het Midden-Oosten zal brengen. Doha Winter Wonderland is gelegen in de buurt van Lusail City, net ten noorden van de hoofdstad van Qatar.

Fuwairit Kite Beach (FKB)

FKB is een opkomend ultramodern kitestrandresort in Fuwairit. Fuwairit is een kustplaatsje op een klein uurtje rijden ten noorden van Doha met uitstekende kitesurfcondities dankzij de constante wind, ideaal oceaanwater en poederzacht zand. Het resort is ontworpen rond de levensstijl van de kitesurfer met alles wat je nodig hebt voor het water en zelfs meer als je er niet bent. Er komt een yogastudio, een volledig uitgeruste fitnessruimte, restaurants, een zwembad en nog veel meer.

The Outpost Al Barari

The Outpost wordt de eerste in zijn soort in Qatar en integreert natuurbeleving, duurzaamheid en luxe gastvrijheid in één prachtig resort in het wereldwijd unieke natuurreservaat Inland Sea.



Omringd door hoge zandduinen en woestijnwildernis, zullen 21 luxe lodges met privézwembaden het perfecte toevluchtsoord zijn van het hectische stadsleven. Sterrenkijken, ballonvaren en meeslepende woestijnwandelingen waar je meer te weten komt over de lokale fauna, behoren tot de aangeboden ervaringen, naast spabehandelingen “Emerge in Nature” en sensationele culinaire ervaringen.

Qetaifan Island North

Qetaifan Island North, aangekondigd als het eerste “entertainment-eiland” in Qatar, zal drijvende hotels, strandclubs en een waterpark met 36 attracties bevatten – inclusief “The Icon Tower”-zone, met een 85 meter hoge glijbaan om de hoogste te worden van zijn soort in de wereld.



Het eiland, dat meer dan 1,3 miljoen vierkante meter groot is, ligt dicht bij het Lusail-stadion, waar de finale van de FIFA World Cup Qatar 2022 zal plaatsvinden.

West Bay North Beach project

West Bay North Beach is een uitgebreide nieuwe toeristische ontwikkeling die wordt gebouwd, met een oppervlakte van 40.000 vierkante meter aan een eersteklas strand in het hart van Doha. De openbare en privéstranden bieden drie verschillende strandervaringen met een breed scala aan eten en drinken, om een ​​gewilde stadsstrandervaring te creëren waar iedereen van kan genieten.



De golf van nieuwe resorts en attracties draagt ​​bij aan een vlaag van openingen in Qatar in de afgelopen jaren. In maart 2022 werd het 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum gelanceerd als een van de meest innovatieve sportmusea ter wereld. In 2021 opende een van de grootste themaparken van de regio, Desert Falls Water & Adventure Park, met 28 glijbanen en attracties. En afgelopen zomer werd een themapark genaamd Quest Doha onthuld met ’s werelds hoogste indoor achtbaan.



Na de FIFA World Cup 2022 zullen er ook tal van spannende evenementen plaatsvinden in Qatar. Het land zal vanaf 2023 minstens tien jaar lang een Qatar Formula 1 Grand Prix organiseren, samen met de nieuwe Geneva International Motorshow Qatar.