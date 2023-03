Alles wat je thuis nodig hebt om alcoholvrije cocktails te maken

Of je nu een droge maand hebt, je alcoholgebruik matigt, een meer inclusieve gastvrouw wilt zijn of je gewoon wilt onderdompelen in de toenemende trend van alcoholvrije drankjes, dit is een goed moment om je thuisbar op te frissen en het meer interessant en spannend te maken.



Er zijn altijd mensen geweest die ervoor kiezen om niet te drinken of die alcoholarme dranken willen, maar met de sterke stijging van de populariteit van alcoholvrije dranken zijn er zoveel opties beschikbaar dat je een drankje kunt drinken dat net zo goed smaakt als zijn alcoholische tegenhanger. Net als een echte thuisbar gevuld met een verscheidenheid aan alcohol, is alles wat je nodig hebt voor een geweldige alcoholvrije thuisbar een combinatie van een reeks niet-alcoholische producten, wat handig gereedschap, een beetje experimenteren en veel verbeeldingskracht.



Alcoholvrije cocktails zijn typisch een combinatie van alcoholvrije sterke drank, fruit, bitters en kruiden. Je wordt alleen beperkt door je verbeeldingskracht. Thuis alcoholvrije cocktails maken, gaat niet zozeer over het proberen om de perfecte klassiekers te maken, maar meer over het maken van een drankje met smaken waar je van houdt.



Als je iets geavanceerder wilt serveren dan suikerachtige, koolzuurhoudende mocktail-opties, zijn er drie hoofdcomponenten die je nodig hebt om aan de slag te gaan; mixers, glaswerk en alcoholvrije dranken. Denk aan het uitrusten van een alcoholvrije bar, net zoals je een volledige opstelling zou inslaan. Houd een paar standaards bij de hand voor regelmatige consumptie en voeg wat mixers, smaakversterkers en garnituren toe om nieuwe flair toe te voegen aan oude favorieten.

Lees ook: Recept: 3 heerlijke mocktails

Maak thuis je favoriete drankjes in stijl, met deze essentiële baritems:

Een alles-één-bar set is een geweldige starter voor je bar, deze bevat meestal een ijsemmer, shaker, gereedschapshouder met een menglepel, zeef, schenktuit en natuurlijk voor presentatie een zilveren dienblad.

Glaswerk

Glaswerk is essentieel, geen bar is compleet zonder glaswerk. Enkele van de meest elementaire om mee te beginnen zijn een margarita-glas, wijnglazen; grote cocktail glazen, martiniglazen, high-ball glazen en ouderwetse glazen. Je kunt ook een aantal echt geweldige antiek ogende exemplaren vinden.

Muddler en kruik

Een goede muddler in je arsenaal zal je helpen wanneer een recept je vraagt om fruit zoals bessen en citrus, of bladeren zoals basilicum en munt te pletten of te muddlen. Een schenkkan is een goed idee als je van plan bent een grote partij van een bepaald drankje te mixen, voeg een lange roerstaaf toe om te helpen bij het mixen, maar om er ook als een professional uit te zien.

Mixers, fruit en kruiden

Vergeet niet de ruggengraat van elke alcoholvrije cocktail – sodawater of bruisend bronwater en neem wat niet zo eenvoudige mixers bij de hand om thuis een alcoholvrije cocktail te maken, alles van aloë-vera sappen tot tonic waters, vruchtensappen zoals grapefruit, granaatappel, citroen en cranberry kunnen wat flair toevoegen.



Vers fruit en kruiden bij de hand hebben kan belangrijk om in een cocktail te mengen of als garnering – je kunt hier echt creatief worden, dus laat je fantasie de vrije loop en verras je gasten als een pro-mixoloog.

Smaak toevoegen

Variëteiten van shrubs of liefkozend bekend als drinksiroop zijn sterk geconcentreerde siropen en worden altijd gemengd met frisdrank of tonic water en bitters, is een gemakkelijke manier om meer diepte en smaak aan cocktails toe te voegen.



De meeste bitters zijn niet alcoholvrij, dus als je drankvrij wilt blijven, is het belangrijk om te zoeken naar bitters op basis van glycerine. In de winkel gekochte concentraten kunnen een pittige kick geven, je hebt maar een paar druppels nodig omdat ze behoorlijk suikerachtig kunnen zijn.

Lees ook: 5 tips voor mindful drinken

Levendig blijven

Last but not least, je kunt geen drankvrije bar hebben zonder een scala aan niet-alcoholische dranken. Het ongeëvenaarde spectrum aan drankjes betekent dat elke thuisbartender bijna elk drankje kan maken door simpelweg te wisselen met de line-up.