Altijd feest met de nieuwe wijnen van HEMA

Zin in een lekker wijntje, zonder al dat moeilijke gedoe? HEMA komt to the rescue! Het wijnassortiment is uitgebreid met gloednieuwe toppers die perfect passen bij elk moment. Of je nu een borrel organiseert voor je vrienden of indruk wilt maken met een heerlijk diner: HEMA heeft dé wijn voor jou. Net zo makkelijk, gezellig én betaalbaar als altijd! Maak kennis met de nieuwe wijnen van HEMA voor elke gelegenheid.

De nieuwste HEMA-wijnen: voor elke borrel, feestje of diner

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? HEMA gelooft dat goede kwaliteit gewoon voor iedereen toegankelijk moet zijn. En daar horen ook wijnen bij die je zonder enige moeite in huis haalt. Van een spontane vrijmibo tot een luxe etentje – HEMA heeft alles wat je nodig hebt, van feestelijke decoratie tot de lekkerste hapjes én de perfecte wijn. Gewoon écht HEMA!

Wat zegt Pepijn Diepstraten (Woensdagwijntjes) erover?

“HEMA is dé verrassende plek voor goede wijnen met een top prijs-kwaliteitverhouding. Of je nu een gewone doordeweekse dag hebt of een speciale gelegenheid, bij HEMA vind je een goede fles die indruk maakt. Wat ik zo fijn vind aan hun assortiment, is dat de wijnen lekker zijn zonder ingewikkeld te doen. Geen poespas, gewoon een goede wijn die je makkelijk kunt schenken, of je nu een simpel diner hebt of een uitgebreid etentje.”

Maak kennis met de nieuwe wijnen in het HEMA-assortiment:

Castillo de Logroño Rioja: Vol, rijk en zó lekker dat je je direct in Spanje waant! Proef de zon met smaken van rijp fruit, kruiden en een vleugje vanille. Ideaal bij een sappig stukje vlees, maar ook top bij paddenstoelenrisotto of gegrilde groenten.

Rêve d’Une Dame: Bij dit Franse wijnhuis speelt vakmanschap én vrouwelijk talent een hoofdrol. Wijnmaakster Aurélie heeft met zorg en passie de volgende kwaliteitswijnen gecreëerd:

Rêve d’Une Dame Chardonnay: Heerlijk fris met smaken van rijpe appel, peer en een hintje boter. Perfect bij een schaal vol zeevruchten of een lekker visje.

Rêve d’Une Dame Viognier: Exotisch, fruitig en fris – de ideale begeleider van een aperitief of een mooi stukje zalm.

Rêve d’Une Dame Merlot: Rijk en vol van smaak, met rood fruit en een hintje laurier. Schenk ‘m eens bij tonijn of gegrilde aubergine. Yum!

João Pires Moscatel : Deze Portugese parel ruikt bloemig en smaakt fris, met tonen van oranjebloesem, honing en perzik. Perfect als lichte aperitief of bij een visgerecht.

That’s Neiss Weissburgunder: Zo fris als een appel en zo toegankelijk als het zaterdaggevoel! Deze Duitse witte wijn smaakt heerlijk bij lichte pasta’s, salades of tijdens een gezellige brunch.

Villa Fura Valpolicella Ripasso: Zin in iets bijzonders? Deze Italiaanse wijn heeft volle smaken van kersen, bessen, zwarte peper en cacao. Perfect voor bij een stevig stuk wild of een vegetarische parmigiana.

Europese wijnen smaken nu nóg lekkerder

Al deze wijnen worden in Europa geproduceerd en gebotteld, waardoor ze minder kilometers hoeven af te leggen dan wijnen van buiten Europa. Zo haal je niet alleen een smaakvolle wijn in huis, maar ook eentje die lekker dichtbij gemaakt is. Dat is pas écht HEMA!

En wat vindt wijnkenner Harold Hamersma?

HEMA’s nieuwe wijnen zijn niet alleen heerlijk, maar ook om door een ringetje te halen! Ook wijnkenner Harold Hamersma is fan en gaf de wijnen de volgende scores:

Castillo de Logroño Rioja (8)

Rêve d’Une Dame Chardonnay (8+)

Rêve d’Une Dame Viognier (8,5)

Rêve d’Une Dame Merlot (8)

João Pires Moscatel (8,5)

That’s Neiss Weissburgunder (8+)

Villa Fura Valpolicella Ripasso (8,5)



Met zulke cijfers weet je zeker dat je bij HEMA altijd met een glas topkwaliteit in je hand staat!

Adviesprijzen

Castillo de Logroño Rioja: €7,49

Rêve d’une dame chardonnay: €7,99

Rêve d’une dame viognier: €7,99

Rêve d’une dame merlot: €7,99

Joao Pires Moscatel: €8,49

That’s Neiss Weissburgunder: €9,99

Villa Furla Valpolicella Ripasso: €10,99

Promotieprijzen*

Castillo de Logroño Rioja: €5,99

Rêve d’une dame chardonnay: €6,49

Rêve d’une dame viognier: €6,49

Rêve d’une dame merlot: €6,49

Joao Pires Moscatel: €6,99

That’s Neiss Weissburgunder: €7,99



* De promotie loopt in week 43 en 44 (maandag 21 oktober t/m 3 november). De Villa Furla Valpolicella Ripasso loopt niet mee in deze promotie.