Aruba: een vermakelijk vrijgezellenfeestje weg van huis

Een vrijgezellenfeestje is een must als je gaat trouwen! Waarom reis je niet naar een ander land om afscheid te nemen van het vrijgezellen leven? Paradijselijke bestemmingen zijn perfect om dit evenement op een onvergetelijke plek met je vrienden te vieren. Het is echter niet eenvoudig om een ​​bestemming te kiezen wanneer er gevarieerde interesses zijn in een groep reizigers en iedereen verschillende activiteiten wil doen. Om deze reden is Aruba de perfecte plek voor iedereen om te genieten, omdat het attracties heeft voor alle smaken zoals yogalessen, ontspanningsmassages of extreme sporten. Bovendien heeft het eiland eindeloze bars en nachtclubs die ongetwijfeld de perfecte sluiting zullen zijn voor de bruid om afscheid te nemen van single zijn in het gezelschap van je beste vriendinnen. We delen hier een lijst met activiteiten die met je vriendinnen kunt doen:

Voor avonturiers

Aruba heeft verschillende touroperators die rondleidingen aanbieden in Jeep of Safari voor groepen naar leuke locaties van het eiland, zoals het natuurlijke zwembad, de Natural Bridge en de California Lighthouse. Als een van de reizigers wordt aangemoedigd om door de arena te rijden, bieden verschillende bedrijven deze excursie aan die ongeveer 3 uur duurt met tours die ’s ochtends en’ s middags beschikbaar zijn.

Een ander alternatief is om naar de eindeloze stranden te gaan die het eiland heeft en die ver van de drukte zijn zoals Boca Catalina om te snorkelen, Boca Grandi met vreedzame golven van zee of Mangel Halto met zijn dichte netwerk van bomen die schaduw geven.

Ook is de rustige kust van Aruba perfect om te navigeren. Verschillende catamarans en zeilboten bieden ’s ochtends, laat of bij zonsondergang, vaak gecombineerd met snorkelen. Een van de favorieten van de groepen is een privé -excursie, bestuurd door de altijd vermakelijke kapitein die naar een privé -eiland van Arrecife vaart om te duiken.

Atleten: paardrijden, windsurfen of stand up ​​paddle

Verschillende ranches op het eiland bieden paardrijden voor de meest ervaren of beginners. Je kunt de wandeling maken langs de paden die langs de kust gaan tussen Cactussen en de grote rotsen van het woestijnland. Populaire bestemmingen zijn de Alto Visto chapel, het Faro California, Malmok Beach, het natuurlijke zwembad en Andicuri Beach, met af en toe snorkelen.

Voor degenen die een nieuwe activiteit willen uitvoeren, kunnen in slechts twee uur een van de favoriete hobby’s leren in Aruba, Windsurfing, met kalmte en ondiep water. Verschillende aquatische sportoperators bieden lessen aan. En als je op zoek bent naar iets stillers, zijn stand -up paddle -klassen perfect.

Spa en yoga

Aruba heeft meer dan een dozijn spa’s, elk biedt een uniek perspectief op ontspanning en verjonging. De menu’s omvatten van lichaamswraps, scrubs, massages, gezichtsbehandelingen tot aromatherapie, therapie van hete stenen, manicures, pedicures of waxbehandelingen. De meeste spa’s hebben speciale pakketten voor groepen en combineren de spa -ervaring met champagne, hors d’oeuvres of lunches.

En voor degenen die contact willen maken met hun lichaam, is er anti -zwaartekrachtyoga, geleid door de professionele instructeur María Pucci, gecertificeerd in New York door de oprichter van de anti -gravity yoga Chris Harrison.

Om het gehemelte te verrassen!

De culinaire scène van Aruba is gewapend met enkele van de beste lokale en internationale chef koks. Een lokale favoriet en winnaar van de eerste Iron Chef Aruba -competitie is chef Urvin Croes. Zijn restaurant geprezen door critici, White Modern Cuisine, heeft een wijnkamer die het perfecte scenario is voor een privévrienden.

Een ander alternatief is om de delicia’s van de eilandzee te proberen, zoals Pargo, Mero, Sword Fish, Mahi Mahi, Yellow Fin Tonijn en nog veel meer. In Zeerovers, in Savaneta, zie je vissers aankomen en hun vangsten in de put schoonmaken, we raden aan om te vragen om een ​​mandje of twee verse vis en garnalen. Het dichtst bij de hotels, de vissen rood, een familie -eigendom, serveert verse vis met traditionele lokale voorbereidingen en begeleidende gerechten.

Dag- en nachtbars

Op het eiland kan worden genoten van een van de vele lounge -stijl bars, waar strand en muziek – vaak een live DJ – de perfecte setting om te genieten van ambachtelijke cocktails en bier. Twee favorieten zijn Blue Bar in het Aruba Renissance Resort & Casino and Craft, gelegen aan de straat in Palm Beach. En ’s nachts zijn twee populaire plekken om te dansen Mojitos en South Beach Lounge in het hart van Palm Beach.