De ultieme gids voor drukke moeders om fit te blijven

Moeder zijn betekent dat het leven drukker is dan ooit met school, eten geven en spelen met de kinderen, dus het is begrijpelijk dat gezondheid en fitness een achterbank kunnen zijn. Door de sportschool en traditionele trainingen te verlaten en lichaamsbeweging op te nemen in dagelijkse routines, kunnen moeders fit blijven zonder zelfs maar het huis te verlaten.

De beste tips om in vorm te blijven zonder een sportschool lidmaatschap:

Hou het simpel

Training hoeft niet ingewikkeld te zijn om de beste resultaten te geven. High-tech machines staan ​​niet altijd gelijk aan een betere training. Eenvoudige oefeningen zoals squats, wall push-ups en step ups kunnen worden ontwikkeld tot een zeer effectief en efficiënt oefenprogramma. Deze oefeningen kunnen allemaal thuis worden gedaan, waardoor je geld en tijd bespaart!

Plannen, plannen, plannen

Een van de meest aanlokkelijke vooruitzichten van een training programma voor thuis is dat je het kunt doen waar en wanneer je maar wilt. Het is echter veel effectiever om het in je dag in te plannen. Als je plannen hebt om te trainen, is de kans groter dat je het ook doet.

Lichamelijke activiteit of ‘training’

Het verhogen van je fysieke activiteit betekent niet noodzakelijkerwijs meer sporten, je hoeft niet traditioneel te sporten om fit te blijven. Er zijn geweldige manieren om fysieke activiteit in je dagelijkse routine op te nemen, waaronder: een kinderwagen duwen terwijl je door het park loopt, een trap op rennen, een peuter op een schommel duwen of zelfs “paardrijden”met je kind.

De drukke moeders training

Voor een snelle training om je hart sneller te laten kloppen, raden we het volgende aan:

Squats

Bank push-ups/muur push-ups

Step-ups

Zijplankrotaties

Lunges

Rust

Voltooi 30 seconden voor elke oefening. Na het voltooien van de 5 oefeningen heb je 30 seconden rust. Herhaal het circuit zo vaak als je wilt.