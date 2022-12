De wetenschap van fijne feestdagen

Laatst geüpdatet op december 12, 2022 by Redactie

Iedereen die een kerstfilm heeft gezien, weet dat seizoensbijeenkomsten vreugdevolle gelegenheden moeten zijn die levens verrijken en de banden tussen vrienden en familie verdiepen. Het zijn tijden voor het vinden van nieuwe liefde, het overwinnen van persoonlijke fouten, het begraven van oude vetes en het uitvoeren van daden van zeer gewaardeerde vriendelijkheid.



Echte feestdagen bijeenkomsten gaan misschien niet zo goed, maar mensen hoeven er niet bang voor te zijn als onvermijdelijke bronnen van stress, verveling, conflicten – of alle drie samen. Er zijn wetenschappelijk onderbouwde strategieën die iedereen kunnen helpen om deze maand meer uit hun bijeenkomsten te halen.

Wat onderscheidt mensen die van feestdagen bijeenkomsten houden van degenen die dat niet doen?

Mensen die het meeste uit bijeenkomsten halen, hebben meestal twee eigenschappen. Ten eerste realiseren ze zich intuïtief dat er in bijna alles en iedereen goed en slecht zit – dingen die ze wel en niet leuk vinden. Ten tweede, in plaats van zich te concentreren op het negatieve, richten ze zich op het positieve en brengen het naar voren in gesprekken.

Zijn mensen die deze eigenschappen missen gedoemd om feesten niet leuk te vinden?

Helemaal niet. Voor degenen voor wie het niet intuïtief is, kunnen mensen zichzelf beide eigenschappen bewust aanleren, hoewel het moeilijker wordt naarmate de media die we allemaal consumeren meer gepolariseerd raken. We worstelen meer om het goede te zien in mensen die het niet met ons eens zijn over onderwerpen die wij belangrijk vinden. We kunnen het echter wel, en het maken van die keuze verrijkt ons leven.

Veranderingen in media en media-aanlevering hebben het dus moeilijker gemaakt om van bijeenkomsten te genieten?

Ja. En in veel opzichten, te beginnen met het vermogen om mentaal aanwezig te blijven als we bij anderen zijn. Elke stilte verleidt ons om onze telefoons tevoorschijn te halen en onze aandacht af te leiden. We weten allemaal dat het een probleem is, maar weinigen van ons controleren bewust de impuls.

Wat zijn de andere negatieve effecten?

Sociale media hebben onze neiging tot de geluksvernietigende gewoonte vergroot om onszelf met anderen te vergelijken. Dit heeft natuurlijk altijd bestaan, vooral tijdens de feestdagen, maar sociale media geven ons veel meer mogelijkheden om ons echte leven te wensen, afgemeten aan het geïdealiseerde leven dat mensen online presenteren.

Moeten we allemaal stoppen met sociale media en onze smartphones weggooien, in ieder geval tot januari?

Nee. Het is prima om te zien wat vrienden doen. We moeten alleen onthouden dat we meer aanwezig moeten zijn in het moment en dat we onszelf niet moeten beoordelen op basis van wat anderen presenteren of over ons denken, wat psychiaters een ‘externe locus’ noemen.

Hoe kunnen mensen dat doen?

Het begint met reflectie, nadenken over wat de feestdagen voor jou betekenen en wat je eruit wilt halen in termen van verbinding met andere mensen. Als mensen dat eenmaal doen, kun je beter zoveel mogelijk meedoen. Zelfs als je op dat moment niet echt zin hebt om naar een evenement te gaan, als je op 2 januari wakker wordt en nadenkt over de feestdagen, zullen de meesten blij zijn dat ze dat deden.