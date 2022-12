Deze vijf testen mogen niet in jouw voorraadkast ontbreken

Laatst geüpdatet op december 21, 2022 by Redactie

Zin in een verhaal over smakelijke zaken? Dat gaat dit artikel niet zijn. Maar wel een artikel over belangrijke zaken. Het belang van zelftesten in huis halen wordt hierbij eens uitgelicht. Na een jarenlange pandemie is zelftesten enorm gewoon geworden. Men denkt bij zelftesten tegenwoordig in één reflex aan Covid. Maar er zijn nog andere testen waarvan het goed is om ze in huis te hebben. Niet alleen omdat je dan snel een diagnose kunt stellen, ook omdat je dan jezelf een enorm plezier doet door niet (meer) naar een huisarts te hoeven. Scheelt je weer een gênant ritje daarnaartoe. Welke vijf er niet bij jou mogen ontbreken? Lees snel verder.

Niet de meest bekende SOA maar wel een zeer hardnekkige wanneer je er niet iets tegen doet. Gonorroe komt meer voor dan je denkt en bij een sluimerende infectie kan het zeer ernstige gevolgen hebben. Bij het vermoeden van een besmetting door symptomen óf doordat je hoort dat een scharrel het heeft opgelopen, is het fijn zo snel mogelijk uitsluitsel te hebben over je eigen situatie.

Hetzelfde als voor Gonorroe geldt ook voor Syfilis. Het is niet smakelijk en we zullen dan ook niet het compleet toelichten in dit artikel maar neem maar aan; een besmetting is niet fijn. Dus zodra er een vermoeden ontstaat is het goed actie te ondernemen en direct een test te doen. Een test is ook voor Syfilis vandaag de dag al snel te doen waardoor jij niet lang in spanning zit.

Chlamydia test

De laatste op dit gezellige terrein van geslachtsziektes is de chlamydia zelftest. Wanneer je deze drie testen doet, weet je 90% zeker na een one night stand dat je ongeschonden uit de ‘strijd’ bent gekomen, mits je natuurlijk negatief test. Bovenstaande zijn namelijk de drie meest voorkomende geslachtsziektes waar je last van kunt krijgen.

Zwangerschapstest

Een test die je ongetwijfeld kent maar waarvan het ook goed is het in huis te hebben is de zwangerschapstest. Ook wanneer je trouw aan de anticonceptie bent zou het kunnen dat een bevruchting toch plaatsvindt. Hoe dit kan? Dat blijft soms een raadsel. Zaken als overgeven, diarree maar ook gewoon de natuur kunnen roet in het eten van de bescherming gooien. Iets waar je snel uitsluitsel over wilt.

Echt geen kinderwens? Dan kun je maar beter ook een morning-afterpil op voorraad hebben. Let hierbij wel op de houdbaarheidsdatum en neem deze niet te snel. Dit zijn nogal heftige pillen die voor de nodige effecten op je lichaam zorgen.

Covid blijft

Helaas kunnen we niet zeggen dat COVID helemaal verdwenen is. De lockdowns en heftige maatregelen hopelijk wel, maar we zullen nog wel een tijdje met deze vervelende ziekte moeten leven. Het in huis hebben van een covid test is dan ook zeker aan te raden. Wellicht heb je er nog een aantal liggen, maar anders is het toch slim deze op voorraad te hebben. Je wilt bij een besmetting tenslotte niet eerst de straat op hoeven alvorens je een test kunt doen. Dan is de kans dat jij andere hebt besmet immers alweer aardig toegenomen.



Kortom, een goede meid is op alle zaken voorbereid. Ook op de minder leuke dingen in het leven. Soa’s en ander ongemak zijn hier voorbeelden van. Dankzij de tijd waarin we leven hoeven we niet bij het kleinste vermoeden ons te melden bij de huisarts. Met een eenvoudige zelftest heb jij zo uitsluitsel over je situatie. Deze op voorraad hebben is een grote aanrader, daarmee zit jij niet lang in de stress en krijgt de besmetting weinig kans aangezien je snel maatregelen kunt treffen. En één ding ter geruststelling; Het kan echt iedereen gebeuren!