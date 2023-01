Emma en Noah de populairste kindernamen van 2022

Laatst geüpdatet op januari 5, 2023 by Redactie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) presenteert vandaag de populairste kindernamen van 2022. Noah is, net als in 2021, de populairste jongensnaam en werd het afgelopen jaar 871 keer gegeven. Bij de meisjes is Emma, vorig jaar nog op nummer 3, de populairste naam. 677 meisjes hebben deze naam gekregen. In 2022 zijn in Nederland (tot en met november 2022) 168.526 baby’s geboren: 86.108 jongens en 82.418 meisjes.



Naast de populairste jongens- en meisjesnamen worden dit jaar voor het eerst de populairste genderneutrale kindernamen van Nederland gepresenteerd. Op de eerste plaats staat Sam, een naam die in 2022 aan 581 kinderen werd gegeven.

De toppers

Het is inmiddels het vierde jaar op rij dat Noah de meest populaire jongensnaam van Nederland is. Vergeleken met 2021 werd de naam wel aan 74 kinderen minder gegeven. De naam Emma is gestegen van nummer 3 naar nummer 1. Deze naam is 677 keer gegeven.



Bij de jongens neemt Liam de tweede plaats in. 666 jongens kregen deze naam, tegen 640 keer in 2021. De naam Luca wint ook aan populariteit en stijgt van de 9de naar de 3de plaats. 664 jongens kregen deze naam, vergeleken met 616 in 2021.



Bij de meisjes zakt Julia van de koppositie naar de tweede plaats: in 2022 is deze naam 655 keer gegeven, tegen 753 keer in 2021. De top 3 wordt gecomplementeerd met Mila, een naam die in 2022 aan 624 meisjes werd gegeven. In 2021 kregen 696 kinderen deze naam.

Genderneutrale namen

Vanaf dit jaar publiceert de SVB ook een lijst met de populairste genderneutrale namen van Nederland. Het gaat hierbij om namen die niet aan een bepaald geslacht gebonden zijn. Dit jaar wordt de lijst aangevoerd door de naam Sam die aan 581 kinderen werd gegeven. Op de tweede plaats staat Isa (377 kinderen), gevolgd door Bo (305 kinderen).

De top 10 populairste kindernamen van 2022 ziet er als volgt uit:

Jongens Meisjes Genderneutrale namen

1. Noah 1. Emma 1. Sam

2. Liam 2. Julia 2. Isa

3. Luca 3. Mila 3. Bo

4. Lucas 4. Sophie 4. Jip

5. Mees 5. Olivia 5. Lou

6. Finn 6. Yara 6. Charlie

7. James 7. Saar 7. Noa

8. Milan 8. Nora 8. Dani

9. Levi 9. Tess 9. Quinn

10. Sem 10. Noor 10. Bowie



Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, ziet een internationale trend: ‘Noah en Emma staan in 2022 weer aan de top, zoals al jaren in veel Europese landen. Maar als Luca, Lucas en Luuk samengenomen worden, winnen die ruimschoots bij de jongens, net zoals Sara en Saar bij de meisjes. Bij de topnamen zijn Mees, Sem, Daan, Luuk en Bram jongensnamen die je buiten Nederland weinig hoort, net zoals Yara, Saar, Noor, Tess en Milou voor meisjes. Wat minder populair maar toch al jaren opvallend binnen de top-40 zijn de oude Nederlandse roepnamen Siem, Gijs en Teun. Voor jongens lijken de Arabische naam Zayn en het Oudtestamentische Boaz er aan te komen, net zoals – ook internationaal – Luna en het Ierse Maeve voor meisjes. Opvallend is dat na de successen van Max Verstappen zijn voornaam niet populairder is geworden. Korte namen met niet meer dan vijf letters en drie of vier klanken blijven de boventoon voeren.’

Kindernamen per provincie

Per provincie zien we verschillen in de top. In Groningen zijn Daan en Julia de populairste namen, terwijl Hidde en Lieke de lijst aanvoeren in Friesland. In Drenthe zijn Levi en Nora het vaakst gegeven en in Overijssel Finn en Julia. In Flevoland is Noah het populairst en in Gelderland Levi en Julia. Noah en Sophie zijn in Utrecht het populairst en Noah en Mila zijn dat in Noord-Holland. Zuid-Holland laat zien dat Noah en Julia daar de meest gegeven namen zijn. Noah en Emma voeren de lijst aan in Noord-Brabant en in Limburg zijn Noah en Mila het populairst.