Fanta komt met griezelige Beetlejuice Beetlejuice blikjes

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2024 by Redactie

Fanta en Warner Bros. Pictures hebben de handen ineengeslagen voor een griezelige samenwerking rondom de langverwachte film Beetlejuice Beetlejuice, die vanaf 5 september 2024 te zien zal zijn in de Nederlandse bioscopen. Ter ere van deze samenwerking introduceert Fanta speciale Halloween-verpakkingen met de geliefde Beetlejuice-personages, gespeeld door o.a. Michael Keaton, Winona Ryder en Jenny Ortega. Het nieuwe assortiment is vanaf heden verkrijgbaar.

‘Beetlejuice Beetlejuice’: De must-see Halloweenfilm

Beleef de magie en spanning van Beetlejuice Beetlejuice, waarin drie generaties van de familie Deetz hun weg terugvinden naar Winter River. Daar ontdekken ze al snel dat hun leven volledig op zijn kop wordt gezet wanneer de poort naar het hiernamaals per ongeluk wordt geopend. De chaos is compleet zodra Beetlejuice zijn opwachting maakt! Deze film is dé perfecte voorbereiding op het Halloween-seizoen en vanaf 5 september te zien in de Nederlandse bioscopen.

Griezelige verpakkingen

Speciaal voor deze samenwerking worden de populaire Fanta-smaken tijdelijk in een nieuw jasje gestoken, geïnspireerd door Beetlejuice Beetlejuice-personages:



– Lemon Zero Sugar: Beetlejuice (gespeeld door Michael Keaton)

– Orange Regular & Zero Sugar: Astrid (gespeeld door Jenna Ortega)

– Exotic Zero Sugar: Lydia Deetz (gespeeld door Winona Ryder)

– Raspberry Zero Sugar: Delia Deetz (gespeeld door Catherine O’Hara)

– Pomelo Zero Sugar: Wolf Jackson (gespeeld door Willem Dafoe)

Summon what you wanta

De producten bevatten QR-codes voor toegang tot exclusieve fysieke en digitale ervaringen, waaronder de kans om bioscoopkaartjes voor de film te winnen en tickets voor Walibi. Fanta biedt nieuwe manieren om Halloween te vieren, met consumentenactiviteiten in september en oktober. Verdere details over deze ervaringen worden binnenkort bekendgemaakt.



Het Fanta Beetlejuice Beetlejuice-assortiment is vanaf heden verkrijgbaar.

©2024 The Coca-Cola Company and ©Warner Bros. Ent. All Rights Reserved