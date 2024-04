De nieuwe hot-spot: fascinerende metropool Lima

Laatst geüpdatet op april 18, 2024 by Redactie

Lima, de bruisende hoofdstad van Peru, is een metropool vol contrasten, historie en cultuur. Met zijn bijzondere ligging – hoog op een klif aan de Grote Oceaan, met het rijke culturele erfgoed, de prachtige architectuur, de culinaire foodscene en levendige sfeer heeft Lima veel te bieden. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, gastronomie, kunst of gewoon wilt genieten van de dynamiek van een grote stad, Lima heeft het. Hier zijn zes bezienswaardigheden en activiteiten in Lima die je niet wil missen:

1. Koloniale rijkdom op het Plaza Mayor (Plaza de Armas)

Palacio Arzobispal de Lima, en la Plaza de Armas.

Gelegen in het hart van het historische centrum van Lima, is het belangrijkste plein ‘Plaza Mayor’ of wel Plaza de Armas een van de meest iconische locaties van de stad. Omringd door prachtige koloniale gebouwen, waaronder de imposante kathedraal van Lima, het regeringspaleis ‘Palacio de Gobierno’ en het stadhuis ‘Palacio Municipal de Lima’ ademt dit plein geschiedenis en grandeur. Het is een absoluut hoogtepunt van de stad dat je niet mag missen. Aan elke zijde van het plein staan imposante gebouwen met indrukwekkende architectuur. Dit is tevens de plek waar bezoekers kunnen genieten de levendige sfeer van dit historische stadsdeel.

2. Kunst of historie – kies je museum

Een reis door 4.000 jaar Peruaanse geschiedenis in Museo Larco

Afhankelijk van je voorkeur, kies een van de volgende twee musea voor je must-do lijst: Museo Larco of MALI – Museo de Arte Lima. Voor liefhebbers van geschiedenis en archeologie is het Museo Larco een absolute must-see. Dit fascinerende museum is een reis door 4.000 jaar Peruaanse geschiedenis. Het neemt je mee naar de oude culturen van onder meer de Moche, de Nasca of de Inca’s en het herbergt een indrukwekkende collectie kunst en artefacten, waaronder keramiek, sieraden, textiel en beeldhouwwerken uit verschillende oude beschavingen die ooit in Peru hebben geleefd. Bezoekers leren over de fascinerende geschiedenis en cultuur van het oude Peru.



Tegelijkertijd toont het Lima Art Museum – MALI een rijke kunstcollectie van 18.000 stukken, die 3.000 jaar kunst weerspiegelen, vanaf de vroegste Andes-beschavingen tot de moderne tijd. MALI is de thuisbasis van ’s werelds belangrijkste collectie Peruaanse kunst en geeft haar bezoekers een diepgaand inzicht in de geschiedenis van het land.

3. Trendy wijk Barranco

Een van de meest hippe wijken in Lima is Barranco

Een van de meest hippe wijken in Lima is Barranco, vlak achter de kustlijn van Lima. Barranco is geliefd bij kunstenaars en dat zie je! Overal vind je street-art, fantastische muurschilderingen, kunstgalerijen, leuke restaurants, terrassen en boetiekjes. Het is een heerlijke wijk om lekker doorheen te slenteren, en om uiteindelijk te genieten van het mooie uitzicht over de stille oceaan. ’s Avonds komt Barranco echt tot leven, met zijn talrijke restaurants, bars en live muziekoptredens.

4. Eeuwenoude piramides – hartje centrum

Huaca Huallamarca en het interessante museum vind je in de wijk San Isidro

De geschiedenis van Lima gaat terug tot lang voor het koloniale tijdperk. Op tal van plaatsen in de stad zijn archeologische vondsten gedaan, soms direct om de hoek. Het meest bekend is Huaca Pucllana, midden in de moderne kustwijk Miraflores. Deze indrukwekkende archeologische vindplaats dateert uit de pre-Inca-periode en was ooit een belangrijk administratief en ceremonieel centrum voor de Lima-cultuur. Tegenwoordig kunnen bezoekers de goed bewaarde overblijfselen van de enorme piramidestructuren verkennen, evenals het bijbehorende museum dat een dieper inzicht biedt in de geschiedenis en de betekenis van deze oude site. Huaca Pucllana is vooral indrukwekkend bij zonsondergang, wanneer de warme tinten de ruïnes prachtig in het licht zetten.



Een andere plek midden in de stad is Huaca Huallamarca, die bekend staat om de prachtige piramidestructuur van kleine bakstenen en de ontdekking van de mummie ‘de dame met het lange haar’. Huaca Huallamarca en het interessante museum vind je in de wijk San Isidro.

5. Culinair Lima voor fijnproevers

De beroemde ceviche is sinds kort Unesco Immaterieel Werelderfgoed

De nieuwe culinaire hoofdstad van de wereld is Lima. Niet alleen is het Nummer 1 restaurant van de wereld, ‘Central’ hier gevestigd, ook talrijke andere eetgelegenheden dragen bij aan het hoge gastronomische niveau. Het is de combinatie van de rijkdom aan groenten, fruit, superfoods, verse vis en vlees samen met de invloeden van buitenlandse eetculturen uit China, Japan en Afrika die nieuwe smaken en bereidingen creëerden, zoals de Peruaans-Japanse Nikkei-keuken. Deze variatie inspireerde veel Peruaanse chef-koks die nieuwe gerechten en recepten creëerden en de keuken naar dit hoge niveau brachten.



Lima is een paradijs voor foodies, een culinaire tour door de stad is een absolute must voor fijnproevers. Onderweg maak je kennis met de diverse en smaakvolle keuken van Peru, van de beroemde ceviche (UNESCO Immaterieel Werelderfgoed) en lomo saltado tot de zoete lekkernijen zoals picarones en churros. Ontdek op de lokale markten de veelzijdigheid aan versproducten en proef de exotische ingrediënten, van veel verschillende soorten peper (aji) in felle kleuren, maar ook maïs (maíz) inclusief wit of paars, onbekend fruit zoals maracuyá of zapote, en oranje of witte oca, een traditionele knolsoort. De kleurrijke uitstallingen zijn een lust voor het oog en de smaakpapillen. En wie houdt voor gastronomisch genieten, reserveert (tijdig) een tafel in één van de toprestaurants zoals ook Maido, Mayta, Kjolle of Astrid y Gastón.

6. Paragliden langs de kust van Lima

Paragliden langs de kust van Lima

Wie wel in is voor wat avontuur en een onvergetelijke adrenalinekick boekt een tandem-paraglidingvlucht langs de prachtige kustlijn van Lima. Met zijn steile kliffen en weidse uitzichten over de oceaan, biedt Lima de ideale omgeving voor deze spectaculaire activiteit. Ervaren instructeurs begeleiden bezoekers op een vlucht over de Stille Oceaan, waarbij ze kunnen genieten van een spectaculair panorama over de stad en de oceaan. Paragliden langs de kust van Lima is een ervaring die voor eeuwig in je herinnering blijft gegrift.



Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, kunst, gastronomie of avontuurlijke activiteiten, Lima heeft voor elk wat wils. Met zijn rijke cultuur, prachtige bezienswaardigheden en heerlijk eten is Lima een bestemming die zeker indruk zal maken op elke reiziger.



